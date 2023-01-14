"Ревность и злоба": дядя Кейт Миддлтон резко отреагировал на мемуары принца Гарри

Брат матери принцессы Уэльской назвал принца Гарри лицемером, написавшим корыстную книгу.

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Гэри Голдсмит, дядя принцессы Уэльской Кэтрин, в колонке для Daily Mail разнес в пух и прах книгу принца Гарри "Запасной", заявив, что в его "дерзких, своекорыстных мемуарах так много ерунды, что ее нужно хорошенько пропылесосить".

Он уверен, что герцог Сассекский очень заблуждается, если верит в примирение со своей семьей после ее публикации. Голдсмит утверждает, что теперь зияющая пропасть между ними станет непреодолимой.

"Низкий шанс, что его сейчас пригласят на коронацию короля. Я был бы счастлив, если бы он никогда не вернулся в эту страну. Зачем королевской семье он нужен здесь? Зачем нам как нации?" – пишет он, добавив, что книга Гарри – "интеллектуальный минимум".

Один из эпизодов, который особенно разозлил дядю Кейт, – скандал с платьями подружек невесты перед свадьбой Гарри и Меган. В книге принц описывает, что трехлетняя Шарлотта плакала, когда примеряла "мешковатое" платье.

"Это заставило меня увидеть красный цвет. Как Гарри посмел поделиться такой уверенностью в отношении маленького ребенка? То, как он имеет безрассудство говорить о переезде в США, чтобы "защитить свою семью и их частную жизнь", когда он готов нарушить конфиденциальность своей племянницы, является подлым лицемерием. И меня особенно возмущает его мерзкая смесь полуправды и полных вымыслов, потому что Кейт – моя обожаемая племянница".

[ + – ] Гэри Голдсмит заявил, что Кейт – его обожаемая племянница Фото: коллаж Фокус

Голдсмит подчеркивает, что не верит, что Кэтрин могла устроить скандал из-за наряда.

"Кейт самодостаточна, находчива и чрезвычайно способна. Она происходит из семьи созидателей и ремонтников, и ее младшая сестра Пиппа и ее мама, моя старшая сестра Кэрол, у которой есть собственный успешный бизнес, получают потрясающую поддержку. Она научила своих девочек справляться с проблемами спокойно, а не театрально. Кейт, которую я так хорошо знаю, никогда бы не вызвала суеты. Она не королева драмы, она не конфронтационная, как предполагает книга. И она никогда не окажет большего давления на невесту. В конце концов, она слишком хорошо знает о напряженных отношениях, возникающих, когда вы выходите замуж за члена королевской семьи", – пишет Гэри.

Он упоминает, что Кейт всегда очень тепло относилась к Гарри, и они с Уильямом радовались тому, что у него появилась девушка.

"Кейт хотела бы, чтобы ее новая невестка стала другом. Она бы приветствовала кого-нибудь, кто сопровождал бы ее в ее удивительной, сложной, привилегированной, тщательно изученной королевской жизни. Но если есть руководство "Как не вести себя при вступлении в королевскую семью", Меган следует ему слово в слово! Правдивость, грубость и небрежность отличали ее встречи с Кейт и Уильямом. Она беззаботно заявила, что, должно быть, "гормоны" Кейт сделали ее забывчивой вскоре после рождения принца Луи. Кейт была справедливо расстроена: она почти не встречалась с Меган. Это просто грубо быть таким самонадеянным. Я бы не сказал такого жене своего лучшего друга, а я знаю ее уже 40 лет", – отметил Голдман.

[ + – ] Кейт Миддлтон мечтала дружить с женой принца Гарри Фото: Getty

Мужчина назвал проявлением неуважения Меган к Кейт и их первую встречу, которая, по словам Маркл, потрясла ее своей формальностью.

"Разве не было бы уважительно приложить некоторые усилия, если бы вы впервые приветствовали будущего короля? Любой, кто менее властно самоуверен, чем Меган, может так подумать", – подчеркивает он.

В конечном итоге Голдсмит резюмирует, что книга получилась корыстной и кишит обидами Гарри за то, что он не настолько почитаем, как Уильям, и вынужден довольствоваться "остатками":

"Ревность и злоба – его повторяющиеся темы. Гарри – так огорченный тем, что он младший брат и "запасной".

При этом, уверен Гэри, на младшем принце нет таких пожизненных обязанностей, как на Уильяме, и у него была возможность изменить жизнь многих людей и мир к лучшему, однако он все спустил:

"Игры Invictus потрясающие, но даже это превратилось в предмет для братских споров, когда он заявил, что Уильям придирается к распределению ресурсов благотворительной организации".

Мемуары Гарри, по мнению Олдмана, это – высокоточная ракета в собственного отца, брата и племянниц:

"Он разоблачил себя непревзойденным лицемером, бесконечно заявляя о предполагаемых нарушениях конфиденциальности, а затем раскрывая конфиденциальные разговоры о сугубо личных вещах, касающихся его собственной племянницы. Он и ухаживает за СМИ, давая интервью для увеличения продаж своих книг, и ругает их за "вторжение" в его жизнь. Мало кто купился на капризную и сварливую книгу Гарри – и, написав ее, я боюсь, что он переступил черту. Сможет ли его семья когда-нибудь простить его? Я сомневаюсь в этом".

Напомним, мемуары Гарри стали самой продаваемой документальной книгой. Тем временем о написании собственной книги задумалась и Меган Маркл, которая пообещала рассказать все о своей жизни в королевской семье.

В свою очередь Кейт уже потролила за выход книги герцога Сассекского, популярность которого рухнула до рекордных показателей.