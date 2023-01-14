"Ревнощі та злість": дядько Кейт Міддлтон різко відреагував на мемуари принца Гаррі

Брат матері принцеси Уельської назвав принца Гаррі лицеміром, який написав корисливу книгу.

Related video

Гері Голдсміт, дядько принцеси Уельської Кетрін, у колонці для Daily Mail розніс у пух і прах книгу принца Гаррі "Запасний", заявивши, що в його "зухвалих, своєкорисливих мемуарах так багато нісенітниці, що її треба добре пропилососити".

Він упевнений, що герцог Сассекський дуже помиляється, якщо вірить у примирення зі своєю сім'єю після її публікації. Голдсміт стверджує, що тепер прірва між ними стане непереборною.

"Низький шанс, що його зараз запросять на коронацію короля. Я був би щасливий, якби він ніколи не повернувся до цієї країни. Навіщо королівській родині він потрібен тут? Навіщо нам як нації?" — пише він, додавши, що книга Гаррі — "інтелектуальний мінімум".

Один із епізодів, який особливо розлютив дядька Кейт, – скандал із сукнями подружок нареченої перед весіллям Гаррі та Меган. У книзі принц описує, що трирічна Шарлотта плакала, коли приміряла "мішкувату" сукню.

"Це змусило мене побачити червоний колір. Як Гаррі посмів поділитися такою впевненістю щодо маленької дитини? Те, як він має нерозсудливість говорити про переїзд до США, щоб "захистити свою сім'ю та їхнє приватне життя", коли він готовий порушити конфіденційність своєї племінниці, є підлим лицемірством. І мене особливо обурює його мерзенна суміш напівправди і повних вигадок, тому що Кейт – моя улюблена племінниця".

[ + – ] Гері Голдсміт заявив, що Кейт – його улюблена племінниця. Фото: колаж Фокус

Голдсміт наголошує, що не вірить, що Кетрін могла влаштувати скандал через вбрання.

"Кейт самодостатня, винахідлива і надзвичайно здатна. Вона походить із сім'ї творців і ремонтників, і її молодша сестра Піппа та її мама, моя старша сестра Керол, у якої є власний успішний бізнес, отримують приголомшливу підтримку. Вона навчила своїх дівчаток справлятися з проблемами спокійно, а не театрально. Кейт, яку я так добре знаю, ніколи б не викликала проблем. Вона не королева драми, вона не конфронтаційна, як припускає книга. І вона ніколи не чинитиме більшого тиску на наречену. Вона як ніхто інший знає про напружені стосунки, що виникають, коли ви виходите заміж за члена королівської сім'ї", – пише Гері.

Він згадує, що Кейт завжди дуже тепло ставилася до Гаррі, і вони з Вільямом раділи, що в нього з'явилася дівчина.

"Кейт хотіла б, щоб її нова невістка стала другом. Вона б вітала кого-небудь, хто супроводжував би її в її дивовижному, складному, привілейованому, ретельно вивченому королівському житті. Але якщо є керівництво "Як не поводитися при вступі до королівської родини", Меган слідує йому слово в слово! Правдивість, грубість і недбалість відрізняли її зустрічі з Кейт і Вільямом. Вона безтурботно заявила, що, мабуть, "гормони" Кейт зробили її забудькуватою незабаром після народження принца Луї. Кейт була справедливо засмучена: вона майже не зустрічалася з Меган. Це просто брутально бути таким самовпевненим. Я б не сказав такого дружині свого найкращого друга, а я знаю її вже 40 років", – зазначив Голдман.

[ + – ] Кейт Міддлтон мріяла дружити з дружиною принца Гаррі Фото: Getty

Чоловік назвав проявом неповаги Меган до Кейт і їх першу зустріч, яка, за словами Маркл, вразила її своєю формальністю.

"Хіба не було б шанобливо докласти деяких зусиль, якби ви вперше вітали майбутнього короля? Будь-хто, хто менш владно самовпевнений, ніж Меган, може так подумати", — наголошує він.

Зрештою Голдсміт резюмує, що книга вийшла корисливою і кишить образами Гаррі за те, що він не настільки шанований, як Вільям, і змушений задовольнятися "залишками":

"Ревність і злість — його теми, що повторюються. Гаррі — так засмучений тим, що він молодший брат і "запасний".

При цьому, впевнений Гері, на молодшому принцу немає таких довічних обов'язків, як на Вільямі, і він мав можливість змінити життя багатьох людей і світ на краще, проте він усе спустив:

"Ігри Invictus приголомшливі, але навіть це перетворилося на предмет для братніх суперечок, коли він заявив, що Вільям чіпляється до розподілу ресурсів благодійної організації".

Мемуари Гаррі, на думку Голдсміта, це високоточна ракета у свого батька, брата і племінниць:

"Він викрив себе неперевершеним лицеміром, нескінченно заявляючи про ймовірні порушення конфіденційності, а потім розкриваючи конфіденційні розмови про суто особисті речі, що стосуються його власної племінниці. Він і виглядає ЗМІ, даючи інтерв'ю для збільшення продажів своїх книг, і лає їх за "вторгнення" у життя його сім'ї. Мало хто купився на примхливу і сварливу книгу Гаррі — і, написавши її, я боюся, що він переступив межу. Чи зможе його сім'я колись пробачити його?"

Нагадаємо, мемуари Гаррі стали найбільш продаваною документальною книгою. Тим часом про написання власної книги задумалася і Меган Маркл, яка пообіцяла розповісти все про своє життя у королівській родині.

Зі свого боку Кейт вже потролила за вихід книги герцога Сассекського, популярність якого впала до рекордних показників.