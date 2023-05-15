15 мая 2023 года: страстотерпцев Бориса и Глеба — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя носить кошелек пустым и рассказывать про сны.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Они были родственниками основателя Кирилловской церкви князя Всеволода. По приказу его деда, князя Святослава, в Вышгороде был возведен Борисоглебский храм, куда и перенесли мощи Бориса и Глеба. Канонизацией князей занимался сам Ярослав Мудрый в конце XI века.

Что нельзя делать 15 мая:

носить кошелек пустым;

рассказывать про свои сны;

отдавать кому-то деньги после заката;

отказывать нуждающимся.

Народные приметы и поверья:

холодно и ветрено – летом будет такая же погода;

черемуха зацветает к похолоданию;

если ночью слышен соловей — погода будет солнечной;

яркий закат – лето будет сухим.

День ангела празднуют:

Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

Родились в этот день:

1856 год – Фрэнк Баум, американский детский писатель, автор серии сказок о стране Оз;

1873 год – Павел Скоропадский, украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства;

1859 год — Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1903).

Также в этот день: