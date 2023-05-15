Сэм Асгари выложил совместное видео с Бритни Спирс на фоне слухов о смерти певицы

Муж поп-певицы показал, как они с Бритни прогуливаются по побережью.

Сэм Асгари, муж певицы Бритни Спирс выложил в Instagram совместное видео с женой на фоне многочисленных слухов, среди которых был даже один о том, что Бритни якобы умерла, и кто-то другой публикует фото и видео в ее соцсетях.

В ролике Бритни и Сэм позируют на холме с видом на водоем. "Занимаюсь хайкингом с моей женщиной", — подписал публикацию модель, фитнес-тренер и начинающий актер.

Сэм Асгари опубликовал видео с Бритни Спирс

Ранее Сэм и Бритни дали несколько причин сомневаться в том, что у них в браке все гладко. Они проводили время отдельно и без обручальных колец, после Спирс улетела отдыхать на Гавайи вместе с приятелем, менеджером Кейдом Хадсоном.

В итоге агенту Сэма Асгари пришлось дать пояснения, почему он не носит обручальное кольцо. Его пришлось снять из-за съемок в фильме.

Но после поклонники певицы начали распространять слухи о том, что она мертва и ее на многочисленных видео и фото изображает другой человек. Доказательством этой теории заговора послужило видео, в котором танцующая Бритни проводит руками перед лицом , в итоге видео искажается, и на нем можно угадать черты другого человека. Есть версия, что в видео использовалась технология "дипфейк", то есть лицо Бритни попросту наложили на лицо неизвестной девушки.

Бритни Спирс продолжает провоцировать слухи

Так что новое видео, выложенное Сэмом Асгари не убедило поклонников певицы в том, что с ней все в порядке. Они утверждают, что видео старое и было снято еще в 2022 году. Фанаты требуют устроить пресс-конференцию для певицы, чтобы они могли убедиться, что с ней все в порядке.

Напомним, ранее стало известно, что выход мемуаров Бритни Спирс был отложен на неопределенное время. Причина тому — гневные письма в издательство от адвокатов известных личностей, с которыми у певицы были отношения, и которых она упомянула в своей книге.

Фанаты считают, что Бритни Спирс описала Джастина Тимберлейка, Колина Фаррелла и Джареда Лето.

А журналисты уверены, что это Колин Фаррелл больше всех боится выхода мемуаров. Ведь в 2000-х, когда у него был роман с Бритни, он был довольно скандальной персоной. Так что, когда они расстались, он прислал ей наклейку на бампер с надписью "Посигналь, если ты спала с Колином Фарреллом".

По слухам, Бритни Спирс была шокирована и расстроена. А недавно она дала новый повод беспокоится о себе, когда стало известно, что она злоупотребляет кофеином и не спит по три дня.