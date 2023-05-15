Каннский кинофестиваль: топ-8 лучших платьев прошлых лет (фото)

Кинофестиваль является одним из самых престижных в мире, поэтому звезды не экономят на нарядах.

16 мая в Каннах стартует 76-й международный кинофестиваль, которіе впервіе пройдет под руководством женщины, Айрис Кноблох, и завершится 27 мая. Он откроется исторической драмой французского режиссера Майвенн "Жанна Дюбарри", в которой Джонни Депп снялся в роли французского короля. Пока звезды театра и кино готовятся к выходу на красную дорожку, Фокус решил вспомнить самые лучшие наряды последних пары лет. Благо, знаменитости сумели порадовать многочисленную публику своими аутфитами.

Карла Бруни в Celine

Актриса, модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни выбрала для ковровой дорожки в Каннах в 2021 году облегающее фигуру сине-серебряное платье, расшитое стразами, от Celine, подобрав к нему серебряные босоножки на высоких каблуках и изящную сумочку-клатч. Свои длинные волосы она оставила распущенными и выглядела просто потрясающе с неброским макияжем, подчеркивающим черты ее лица.

Карла Бруни Фото: Best Trendy Outfit Ideas/Instagram

Хелен Миррен в Dolce & Gabbana

Оскароносная английская актриса Хелен Миррен в 2021 году вышла на красную дорожку в очень ярком наряде. Она появилась в элегантном желтом платье с длинными рукавами от Dolce & Gabbana. К наряду возрастная звезда подобрала туфли-лодочки в тон и золотой клатч на цепочке, а образ завершила бриллиантовыми серьгами и ожерельем.

Хелен Миррен Фото: Getty Images

Белла Хадид в Jean Paul Gaultier

Американская супермодель Белла Хадид в 2021 году продемонстрировала публике роскошный черно-белый ансамбль. Она надела винтажное платье от Jean Paul Gaultier с черной прозрачной вуалью, исполнявшей двойную функцию: как вырез с перекрестной отделкой и шлейф. Образ знаменитость дополнила бриллиантовыми серьгами грушевидной огранки, бриллиантовым кольцом огранки "маркиз" и рубиновым кольцом в форме сердца из коллекции Chopard Haute Joaillerie. Волосы Беллы были собраны в элегантную прическу.

Белла Хадид Фото: Getty Images

Кэндис Свейнпол в Etro

Южноафриканская супермодель и бывший "ангел" Victoriaʼs Secret Кэндис Свейнпол появилась на красной дорожке в комбинезоне Etro телесного цвета, с огромным декольте, расшитом стразами. Его дизайн перекликается с 70-ми годами, о чем говорят расклешенные края и рукава с бахромой. К наряду Кэндис надела колье-цепочку и серьги-подвески в одном стиле. Завершали ансамбль туфли в тон на каблуках.

Кэндис Свейнпол Фото: 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗦𝘄𝗮𝗻𝗲𝗽𝗼𝗲𝗹/Instagram

Шэрон Стоун в Dolce & Gabbanа

На красной дороже 75-го Каннского кинофестивала голливудская дива Шэрон Стоун блистала в облегающем красном платье от Dolce & Gabbana. Впечатляющий переливающийся наряд дизайнеры создали специально для нее. Образ актриса дополнила солнцезащитными очками.

Знаменитость не стала добавлять к ансамблю украшения, надев лишь пару колец и подобрав украшенную стразами сумочку. На ногах у нее были сатиновые босоножки.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Эль Фаннинг в Armani Privé

В прошлом году поразила публику и актриса Эль Фаннинг, которая на второй день фестиваля появилась на ковровой дорожке в шикарном наряде нежно-розового оттенка от Armani Privé. Цвет платья настолько гармонировал с оттенком кожи Эль, что издали казалось, будто она нагая. Наряд выигрышно подчеркнул ее тонкую талию и линию плеч. Образ дополняли драгоценности от Chopard.

Эль Фаннинг Фото: Getty Images

Энн Хэтэуэй в Armani

Не менее элегантно выглядела в дни Каннского фестиваля и американская актриса Энн Хэтэуэй. Для одного из выходов она выбрала роскошное платье от Armani с высоким разрезом сзади и длинным шлейфом. Свой сдержанный и стильный образ звезда дополнила украшениями от Bulgari.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Ребека Холл в Gucci

Актриса Ребекка Холл, звезда фильмов "Годзилла против Конга" и "Дом на другой стороне", ставшая в 2022 году членом жюри кинофестиваля, выбирала весьма яркие наряды на протяжении всего киномарафона. Но ее платье от Gucci с вышивкой кристаллами и пайетками и объемными манжетами стало одним из наиболее запоминающихся.

Ребека Холл Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, турнир Ролан-Гаррос и Авиньонский фестиваль могут остаться без света. Главный профсоюз энергетиков Франции пригрозил устроить блэкаут на крупных культурных и спортивных мероприятиях в знак протеста против принятой пенсионной реформы.