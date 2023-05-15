Инсайдер рассказал о настоящих отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком
Накануне в Сети начали распространяться слухи о серьезных проблемах в их браке.
Инсайдеры рассказали об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на фоне слухов об их недоразумениях. Об этом пишет Daily Mail.
Отношения голливудского актера и его жены Джей Ло все еще крепки, несмотря на предположение, что они поссорились на премьере ее последнего фильма "Мать".
В то время как некоторые эксперты интерпретировали язык их тела на красной дорожке как напряженный во время обсуждения, источник, близкий к звездной паре, сообщил, что "слухи о том, что они постоянно ссорятся, ошибочны".
"Они в невероятно хорошем месте, очень любят и поддерживают друг друга", — рассказал инсайдер.
Новые кадры вероятной ссоры между Аффлеком и 53-летней Лопес показывают, как они якобы "разговаривают о том, где встретиться с остальной частью своей семьи, идя по ковровой дорожке для показа".
Восстановив роман в начале 2021 года, спустя почти два десятилетия после расторжения первой помолвки, звездный дуэт женился в Лас-Вегасе летом 2022.
Они воспитывают детей-подростков от прошлых браков.
Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек подогрели слухи о проблемах в их браке.
Также Фокус писал о романтическом свидании Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Санта-Монике.