Счета модного дома Валентина Юдашкина арестовали за долги — СМИ

Впрочем, в самом модном доме эту информацию опровергают и отмечают, что бутики работают в штатном режиме.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) арестовала счета модного дома покойного дизайнера Валентина Юдашкина спустя две недели после смерти кутюрье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации, которая появилась в российских СМИ, причиной послужили долги на миллионы рублей. Отмечается, что компания не предоставила отчет за весь 2022 год.

Утверждается, что два года назад на счета ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" уже был начислен долг в размере 118 миллионов рублей (более миллиона долларов).

При этом отмечается, что бутик, расположенный на Кутузовском проспекте в Москве, продолжает работать.

Вскоре появился комментарий от Дома моды Юдашкина. Там утверждают, что информация ложная и бренд продолжает работу в штатном режиме.

"Оба бутика (Кутузовский проспект,19 и Вознесенский переулок,6/3) открыты и работают, согласно расписанию. Галина Юдашкина является креативным директором Дома моды, и продолжает дело Маэстро. Бренд активно готовится к выпуску новых коллекций на сезон", — говорится в заявлении дома моды изданию The Blueprint.

Галина Юдашкина, дочь Валентина Юдашкина и его супруги Марины, замужем за Петром Максаковым, внуком народной артистки России Людмилы Максаковой.

Галина Юдашкина с отцом и матерью Фото: Instagram gyudashkina

У пары трое детей. Свадьбу они сыграли в Москве, однако потом жили в США, а после переехали в Гонконг. Внуки дизайнера являются гражданами США и РФ. Мать дизайнера проживает в Израиле.

Незадолго до смерти он с супругой Мариной ездил в Израиль, где встречался также с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, с которыми дружит много лет.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии.

Церемония прощания с Юдашкиным состоялась 6 мая в Траурном зале Троекуровского кладбища. Попрощаться с известным дизайнером приехали практически все звезды российского шоу-бизнеса. Был даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также сюрпризом стало прибытие Аллы Пугачевы. Она прилетела из Тель-Авива частным рейсом и не общалась с прессой.

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина Фото: dni.ru

Напомним, ранее из-за неуплаты налогов в РФ задержали известную блогершу Елену Блиновскую. Ведущую популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" задержали в рамках уголовного дела о неуплате налогов в размере 918 млн рублей. Блиновскую остановили на границе с Беларусью, на руках у нее были билеты в Казахстан.