16 мая 2023 года: Тимофея и Мавры — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя отказывать в помощи и веселиться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Тимофея и Мавры. Они были супружеской парой и исповедовали христианство, за что и пострадали во времена правления императора Диоклетиана в III веке. Тимофея мучали и пытали за хранение христианской литературы, а его молодую жену Мавру уговаривали убедить мужа стать на сторону язычников. Но вместо этого она тоже признала себя христианкой и перенесла страшные пытки. После котла с кипящей водой Мавра осталась невредимой.

Что нельзя делать 16 мая:

отказывать в помощи;

веселиться и праздновать что-то;

ссориться с родными и друзьями.

Народные приметы и поверья:

уже поют соловьи – значит, скоро все расцветет;

цветы на черемухе к жаркому лету;

на рассвете нет росы – ждите дождей.

День ангела празднуют:

Петр, Тимофей.

Родились в этот день:

1817 год – Николай Костомаров, украинский историк, поэт-романтик, мыслитель, общественный деятель;

1972 год — Анджей Дуда, польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года;

1986 год — Меган Фокс, американская актриса кино и телевидения, фотомодель;

1994 год – Олег Псюк, украинский рэпер, основатель и фронтмен группы "Kalush".

Также в этот день:

1648 год — в битве под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого побеждает польское войско Стефана Потоцкого;

1920 год — Жанну д'Арк канонизировали в римской католической церкви;

1929 год — в США прошла первая церемония вручения "Оскаров";

2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одержала победу в песенном конкурсе "Евровидение-2004".