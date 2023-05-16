16 мая 2023 года: Тимофея и Мавры — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя отказывать в помощи и веселиться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Тимофея и Мавры. Они были супружеской парой и исповедовали христианство, за что и пострадали во времена правления императора Диоклетиана в III веке. Тимофея мучали и пытали за хранение христианской литературы, а его молодую жену Мавру уговаривали убедить мужа стать на сторону язычников. Но вместо этого она тоже признала себя христианкой и перенесла страшные пытки. После котла с кипящей водой Мавра осталась невредимой.
Что нельзя делать 16 мая:
- отказывать в помощи;
- веселиться и праздновать что-то;
- ссориться с родными и друзьями.
Народные приметы и поверья:
- уже поют соловьи – значит, скоро все расцветет;
- цветы на черемухе к жаркому лету;
- на рассвете нет росы – ждите дождей.
День ангела празднуют:
Петр, Тимофей.
Родились в этот день:
1817 год – Николай Костомаров, украинский историк, поэт-романтик, мыслитель, общественный деятель;
1972 год — Анджей Дуда, польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года;
1986 год — Меган Фокс, американская актриса кино и телевидения, фотомодель;
1994 год – Олег Псюк, украинский рэпер, основатель и фронтмен группы "Kalush".
Также в этот день:
1648 год — в битве под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого побеждает польское войско Стефана Потоцкого;
1920 год — Жанну д'Арк канонизировали в римской католической церкви;
1929 год — в США прошла первая церемония вручения "Оскаров";
2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одержала победу в песенном конкурсе "Евровидение-2004".