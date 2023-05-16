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16 травня 2023 року: Тимофія та Маври – що сьогодні не можна робити?

Мученики Тимофій та Мавра
Мученики Тимофій та Мавра

Сьогодні не можна відмовлятися допомагати та веселитися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Тимофія та Маври. Вони були подружньою парою і сповідували християнство, за що постраждали за часів правління імператора Діоклетіана в III столітті. Тимофія мучили та катували за збереження християнської літератури, тоді як молоду дружину Мавру вмовляли переконати чоловіка стати на бік язичників. Але натомість вона теж визнала себе християнкою і перенесла страшні тортури. Після котла з окропом Мавра залишилася неушкодженою.

Що не можна робити 16 травня:

  • відмовляти у допомозі;
  • веселитися та святкувати щось;
  • сваритися з рідними та друзями.

Народні прикмети та повір'я:

  • вже співають солов'ї — скоро все розквітне;
  • квіти на черемсі до спекотного літа;
  • на світанку немає роси – чекайте на дощі.

День ангела святкують:

Петро, Тимофію.

Народилися цього дня:

1817 рік – Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч;

1972 рік — Анджей Дуда, польський політичний діяч, президент Польщі з 6 серпня 2015;

1986 рік — Меган Фокс, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель;

1994 рік – Олег Псюк, український репер, засновник та фронтмен гурту "Kalush".

Також у цей день:

1648 рік — у битві під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького перемагає польське військо Стефана Потоцького;

1920 рік — Жанну д'Арк канонізували в римській католицькій церкві;

1929 рік — у США пройшла перша церемонія вручення "Оскарів";

2004 рік — українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення-2004".