16 травня 2023 року: Тимофія та Маври – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна відмовлятися допомагати та веселитися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Тимофія та Маври. Вони були подружньою парою і сповідували християнство, за що постраждали за часів правління імператора Діоклетіана в III столітті. Тимофія мучили та катували за збереження християнської літератури, тоді як молоду дружину Мавру вмовляли переконати чоловіка стати на бік язичників. Але натомість вона теж визнала себе християнкою і перенесла страшні тортури. Після котла з окропом Мавра залишилася неушкодженою.
Що не можна робити 16 травня:
- відмовляти у допомозі;
- веселитися та святкувати щось;
- сваритися з рідними та друзями.
Народні прикмети та повір'я:
- вже співають солов'ї — скоро все розквітне;
- квіти на черемсі до спекотного літа;
- на світанку немає роси – чекайте на дощі.
День ангела святкують:
Петро, Тимофію.
Народилися цього дня:
1817 рік – Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч;
1972 рік — Анджей Дуда, польський політичний діяч, президент Польщі з 6 серпня 2015;
1986 рік — Меган Фокс, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель;
1994 рік – Олег Псюк, український репер, засновник та фронтмен гурту "Kalush".
Також у цей день:
1648 рік — у битві під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького перемагає польське військо Стефана Потоцького;
1920 рік — Жанну д'Арк канонізували в римській католицькій церкві;
1929 рік — у США пройшла перша церемонія вручення "Оскарів";
2004 рік — українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення-2004".