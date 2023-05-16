Чак Норрис показал свою 102-летнюю мать (фото)

Актер всегда очень тепло отзывался о своей матери, которая привила ему боевой дух. Єто помогло достичь ему вершин в карьере.

83-летний американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис, слава о котором в свое время гремела по всему миру, показал редкий снимок своей матери Вильмы, которая совсем недавно отметила свой 102-й день рождения. Фотографией он поделился на своей странице в Facebook. Актер также опубликовал снимок жены Джины О'Келли, на которой женился в 1998 году, и трогательно поздравил обеих женщин с Днем матери.

"С днем ​​матери! Моей замечательной маме Вильме и моей прекрасной жене Джине… Я люблю вас обоих больше, чем можно выразить словами, и каждый день благодарю Бога за вас двоих", – говорится в подписи.

На снимке с матерью звезда позирует, склонив голову к ней. Этим кадром он поздравлял ее с днем рождения в начале мая.

Чак Норрис с мамой Вилмой и женой Джиной Фото: Chuck Norris/Facebook

На втором изображении Норрис прижимается и обнимает свою жену, которая является матерью двоих его детей: 21-летних близнецов Дакоты и Дэнили.

Всего у Чака, настоящее имя которого Карлос Рэй Норрис, пятеро детей. Его первенцу Майклу уже 60 лет, второму сыну Эрику 57 лет. Обоих ему родила его первая и школьная любовь, бывшая жена Дайан Холечек. Чак также является отцом 59-летней Дины. Имя ее матери прессе неизвестно.

У матери Чака, Вильмы Норрис Найт, был не самый легкий жизненный путь. Она выросла в бедности во время Великой депрессии и пережила смерть двух мужей, пасынка и собственного сына Виланда, младшего брата Чака, который погиб во время войны во Вьетнаме, а также двоих внуков.

Райан, уроженка Оклахомы, рассказала, что воспитывала троих сыновей как мать-одиночка, несколько раз боролась с раком и перенесла около 30 операций за свою жизнь.

По словам актера, мама стала для него тем человеком, который вселил в него боевой дух, что и помогло ему осуществить так много егожеланий. Чак также тепло отзывался о бабушке Скарберри и своей жене Джине за то, что они сделали его человеком, которым он является сегодня.

Норрис – обладатель черного пояса по тансудо, бразильскому джиу-джитсу и дзюдо. После службы в ВВС США выиграл множество чемпионатов по боевым искусствам. Его друг и коллега, мастер боевых искусств Брюс Ли, пригласил Чака сыграть одного из главных злодеев в фильме "Путь дракона" (1972), что привело к большому количеству ролей в кино и на телевидении.

Затем он снялся в ряде коммерчески успешных независимых боевиков и фильмов о боевых искусствах, таких как "Сила одного" (1979), "Восьмиугольник" (1980) и "Око за око" (1981).

Его голливудское резюме включало и такие фильмы как "Одинокий волк МакКуэйд" (1983), "Дельта Форс" (1986) и "Фор Уокер" (1989), а также знаменитый сериал "Уокер, техасский рейнджер" (1993–2001).

Ранее Фокус писал, что в январе 2021 года Чак Норрис открестился от своего участия в штурме Капитолия.