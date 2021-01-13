Известный актер Чак Норрис открестился от своего участия в штурме Капитолия

В беспорядках участвовал человек, очень похожий на него.

Известный американский актер Чак Норрис опроверг свое участие в штурме Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа, после того, как в социальных сетях распространили фото похожего на него человека, участвовавшего в событиях.

Об этом Норрис сообщил в Twitter.

"Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию в любом виде. Я всегда поддерживал, и буду поддерживать закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис", – написал он.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL — Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021

Менеджер Норриса Эрик Критцер заявил, что актер сейчас находится на своем ранчо в Техасе, а человек на фото действительно похож на него, но "Чак гораздо красивее".

[ + – ] Человек, похожий на Норриса, со сторонниками Трампа в Вашингтоне

Чак Норрис много лет был сторонником республиканцев и поддержал Трампа на президентских выборах в 2016 году. В 2012 году он выступил против переизбрания Барака Обамы.

На выборах 2020 года Норрис публично не высказывал поддержку Трампу.

Напомним, одним из участников штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января мог быть 38-летний олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер. Его опознали на фото и видео в здании Капитолия, но там Келлер не делает ничего противозаконного. Попытки журналистов связаться с Келлером не увенчались успехом.