Известный актер Чак Норрис открестился от своего участия в штурме Капитолия

Известный американский актер Чак Норрис опроверг свое участие в штурме Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа, после того, как в социальных сетях распространили фото похожего на него человека, участвовавшего в событиях.

Об этом Норрис сообщил в Twitter.

"Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию в любом виде. Я всегда поддерживал, и буду поддерживать закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис", – написал он.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL