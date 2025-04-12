Мама показала, как с помощью шкафа из однокомнатной квартиры сделать двухкомнатную (фото)

Молодая мама, которую зовут Челси, продемонстрировала изобретательное решение, превратив обычную кладовку в однокомнатной квартире в детскую спальню для своей восьмимесячной дочери. Своим примером она вдохновила огромное количество людей.

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Женщина поделилась историей трансформации на своей странице в TikTok, вызвав восторг у подписчиков.

"Я живу в однокомнатной квартире с восьмимесячным ребенком и очень хотела, чтобы у дочери было собственное пространство, где она могла бы чувствовать себя комфортно", — рассказывает Челси.

Рациональное использование пространства

До трансформации кладовка использовалась как обычное место для хранения верхней одежды и настольных игр. Решение матери освободить эту площадь стало первым шагом к более рациональному и продуманному использованию пространства.

Шкаф до ремонта Фото: TikTok

"Мы опустошили самый большой шкаф в квартире и сразу взялись за работу. Первый шаг — обновление стен свежим слоем белой краски, чтобы создать чистый холст для будущего дизайна", — поделилась молодая мама.

Декорирование комнаты

Со временем Челси перешла к декорированию.

"Я выбрала очаровательные книжные полки в форме облаков и покрасила их в нежно-розовый цвет, чтобы добавить девчачьей атмосферы. Верхнюю часть стен украсили розовым декором, а затем наклеили милые наклейки с мишками", — добавляет она.

Детская спальня после ремонта Фото: TikTok

Следующим этапом стала установка детской кроватки, а также камеры наблюдения на стене, чтобы всегда следить, спит ли ребенок. Поскольку в помещении нет окна, двери остаются постоянно открытыми для обеспечения надлежащей вентиляции.

Мнения подписчиков

Результат преобразования поразил многочисленных пользователей социальных сетей. Интернет-сообщество положительно отреагировало на такую неожиданную трансформацию жилья.

"Вы проделали невероятную работу, выглядит фантастически!" — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Замечательный результат!".

"Вы — молодцы. Мне очень нравится", — заметил следующий юзер.

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