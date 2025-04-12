Мама показала, як за допомогою шафи з однокімнатної квартири зробити двокімнатну (фото)

Молода мама, яку звуть Челсі, продемонструвала винахідливе рішення, перетворивши звичайну комірчину в однокімнатній квартирі на дитячу спальню для своєї восьмимісячної донечки. Своїм прикладом вона надихнула величезну кількість людей.

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Жінка поділилася історією трансформації на своїй сторінці у TikTok, викликавши захват у підписників.

"Я живу в однокімнатній квартирі з восьмимісячною дитиною і дуже хотіла, щоб у донечки був власний простір, де вона могла б почуватися комфортно", — розповідає Челсі.

Раціональне використання простору

До трансформації комірчина використовувалась як звичайне місце для зберігання верхнього одягу та настільних ігор. Рішення матері звільнити цю площу стало першим кроком до більш раціонального та продуманого використання простору.

Шафа до ремонту Фото: TikTok

"Ми спорожнили найбільшу шафу у квартирі та відразу взялися за роботу. Перший крок — оновлення стін свіжим шаром білої фарби, щоб створити чисте полотно для майбутнього дизайну", — поділилася молода мама.

Декорування кімнати

Згодом Челсі перейшла до декорування.

"Я обрала чарівні книжкові полиці у формі хмаринок і пофарбувала їх у ніжно-рожевий колір, щоб додати дівчачої атмосфери. Верхню частину стін прикрасили рожевим декором, а потім наклеїли милі наклейки з ведмедиками", — додає вона.

Дитяча спальня після ремонту Фото: TikTok

Наступним етапом стало встановлення дитячого ліжечка, а також камери спостереження на стіні, щоб завжди стежити, чи дитина спить. Оскільки у приміщенні немає вікна, двері залишаються постійно відчиненими для забезпечення належної вентиляції.

Думки підписників

Результат перетворення вразив численних користувачів соціальних мереж. Інтернет-спільнота позитивно відреагувала на таку несподівану трансформацію житла.

"Ви виконали неймовірну роботу, виглядає фантастично!" — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Чудовий результат!".

"Ви — молодці. Мені дуже подобається", — зауважив наступний юзер.

Нагадаємо, Ганна Гончарова, українська блогерка-мінімалістка, в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу розповіла, як насолоджуватися повноцінним життям, маючи мінімум речей, позбутися зайвого та навіть перетворити це на джерело доходу.