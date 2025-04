Девушка после ссоры залезла в стиральную машинку: дальше произошло нечто непредсказуемое

12-летняя девочка из Китая спряталась в стиральной машине, чтобы "остыть" после ссоры, и не смогла выбраться оттуда без помощи спасателей. Ребенок поссорился с матерью из-за домашнего задания.

Об этом пишет издание Need To Know.

Необычный инцидент произошел в городе Куншань вблизи Шанхая, Китай. На опубликованных кадрах, которые быстро распространились по сети, видно голову и руки девочки, торчащие из барабана стиральной машины. Школьница поджала ноги и села внутри барабана, оказавшись в ловушке.

"Девочка решила остыть в стиральной машине после того, как разгневалась во время спора с матерью. Она очень быстро туда залезла, но уже через несколько секунд поняла, что не может выбраться самостоятельно", — сообщает издание.

Когда мать осознала, что ее дочь застряла, то немедленно вызвала спасателей. Прибыв на место происшествия, пожарные оценили ситуацию и решили разобрать бытовой прибор, чтобы освободить потерпевшую.

"Во время спасательной операции мы использовали одеяло, чтобы защитить верхнюю часть тела девочки. Нам пришлось применить отвертку и гидравлические ножницы, чтобы отрезать части стиральной машины", — рассказал один из спасателей.

Спасательная операция Фото: Jam Press

К счастью, усилия спасателей увенчались успехом. Девочку удалось извлечь из стиральной машины без каких-либо травм. Ее спасли в тот же день, 30 марта, когда она и попала в ловушку.

Спасатели напоминают родителям о важности присмотра за детьми и о потенциальной опасности бытовых приборов, которые могут превратиться в ловушку в случае необдуманного использования.

Стоит напомнить, что владельцы стиральных машин иногда сталкиваются с ситуацией, когда устройство внезапно останавливается во время работы. После длительного ожидания многие замечают, что дверца не открывается, и в панике вызывают мастера, что может существенно ударить по кошельку. Чтобы избежать лишних расходов, стоит сначала самостоятельно проверить несколько простых вещей.

