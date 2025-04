Дівчина залізла в пральну машинку після сварки: далі сталося непередбачуване (фото)

12-річна дівчинка з Китаю сховалася в пральній машині, щоб "охолонути" після сварки, і не змогла вибратися звідти без допомоги рятувальників. Дитина посварилася з матір’ю через домашнє завдання.

Про це пише видання Need To Know.

Незвичайний інцидент стався в місті Куншань поблизу Шанхаю, Китай. На опублікованих кадрах, які швидко поширилися мережею, видно голову та руки дівчинки, що стирчать із барабана пральної машини. Школярка підібгала ноги й сіла всередині барабана, опинившись у пастці.

"Дівчинка вирішила охолонути в пральній машині після того, як розгнівалася під час суперечки з матір'ю. Вона дуже швидко туди залізла, але вже за кілька секунд зрозуміла, що не може вибратися самостійно", — повідомляє видання.

Коли мати усвідомила, що її дочка застрягла, то негайно викликала рятувальників. Прибувши на місце події, пожежники оцінили ситуацію і вирішили розібрати побутовий прилад, щоб визволити потерпілу.

"Під час рятувальної операції ми використали ковдру, щоб захистити верхню частину тіла дівчинки. Нам довелося застосувати викрутку та гідравлічні ножиці, щоб відрізати частини пральної машини", — розповів один із рятувальників.

На щастя, зусилля рятувальників увінчалися успіхом. Дівчинку вдалося витягти з пральної машини без жодних травм. Її врятували того ж дня, 30 березня, коли вона й потрапила в пастку.

Рятувальники нагадують батькам про важливість нагляду за дітьми та про потенційну небезпеку побутових приладів, які можуть перетворитися на пастку в разі необдуманого використання.

