Шакира записала видеоклип со своими сыновьями: Саша и Милан запели вместе с матерью

Певица посвятила песню свои мальчика и их поддержке на старте новой жизни.

46-летняя колумбийская певица Шакира продолжает использовать скандальное расставание с футболистом-изменщиком Жераром Пике в своем творчестве. В этот раз она обрадовала публику новым и очень трогательным видеоклипом на песню "Acróstico", где играла на пианино и пела вместе со своими сыновьями, восьмилетним Сашей и 10-летним Миланом.

Новая баллада посвящена детям артистки и тем трудностям, с которыми они столкнулись, когда их привычный мир рухнул. В кадре они все втроем сидят за пианино, покрытым граффити, а вокруг них полно коробок, которые обычно сопровождают любой переезд и начало новой жизни.

Шакира познакомилась с Пике 12 лет назад на съемках ее музыкального клипа "Waka Waka". 3 июня прошлого года пара резко рассталась после того, как певица заподозрила спортсмена в измене. Оказалось, что пока ее не было дома, Пике приводил туда любовницу, Клару Чиа Марти. Интрижку выдала банка с вареньем.

Новая песня – не только о любви к детям, но и о прощении.

"Хотя я не знаю, как подставить другую щеку / Мудро научиться прощать. Ты научил меня, что любовь — это не афера, и что, когда она настоящая, она не заканчивается / Я пыталась помешать тебе увидеть, как я плачу, я не хотела, чтобы ты видел мою хрупкость. И хотя жизнь так обошлась со мной, я буду сильным только ради тебя", – поет она, адресуя слова ребенку.

И Саша, и Милан по очереди пели вариацию на припев:

"Ты лечишь мою боль / Ты заставляешь меня чувствовать себя лучше / Я здесь для всего, что тебе нужно / Ты пришел, чтобы завершить то, что я есть".

По словам артистки, в этом году Милан написал песни, которые вызвали у нее слезы эмоций, а Саша часами играл на фортепиано, открывая для себя свой голос.

"Оба были рядом со мной в студии, и, услышав эту песню, посвященную им, попросили меня поучаствовать в ней. Они прочувствовали и исполнили ее для себя и для всех со страстью и чувством, которые несет в себе музыка. Милан и Саша, как прекрасно видеть, как вы расправляете крылья, чтобы начать воплощать свои мечты в жизнь! Нет ничего, что заставляло бы меня чувствовать себя более полноценной, чем быть их мамой", – призналась Шакира.

"Acróstico", выпущенный в прошлый четверг, является третьим синглом с грядущего 12-го студийного альбома Шакиры после дисс-треков TQG и Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Ранее Фокус писал, что в Майами Шакиру заметили с суперзведой гоночного спорта Льюисом Хэмилтоном.