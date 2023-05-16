Канье Уэст впервые за длительное время появился с новой женой на публике (фото)

Звездная пара сходила на свидание в итальянский ресторан.

45-летний американский рэпер Канье Уэст и его новая жена Бьянка Цензори впервые за длительное время появились на публике. Об этом пишет Just Jared.

Бывший муж Ким Кардашьян и его сотрудница "Yeezy" держались за руки после ужина в ресторане Cecconi's в Западном Голливуде.

Уэст и Цензори, которые, казалось, были в хорошем настроении во время разговора, сохранили свой непринужденный вид, несмотря на ужин в элегантном итальянском ресторане.

Скандальный музыкант надел черные леггинсы, на этот раз с наколенниками, и свитшот с круглым вырезом.

28-летняя Цензори была в серых леггинсах, которые она сочетала с узким белым спортивным бюстгальтером и бежевыми балетками.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty Images

Пара обнародовала свой роман в январе 2023 после того, как, как сообщается, заключила брак на церемонии, не имеющей юридической силы.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

До этого скандальный рэпер был в браке с теледивой Ким Кардашьян. От их союза подрастают четверо детей, однако в 2021 году звездная пара объявила о своем разводе.

Напомним, Канье Уэст со своей новой женой и старшей дочерью от Ким Кардашьян посетили церковь.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Канье Уэста.