Канье Уэст с женой и дочерью от Ким Кардашьян посетили церковь (фото)

Наследница скандального рэпера уже познакомилась со своей "новой мамой".

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45-летний американский рэпер Канье Уэст с новой женой и дочерью от Ким Кардашьян сходили в церковь. Об этом пишет Page Six.

Старшая наследница Канье Уэста и его бывшей жены Ким Кардашьян была замечена на церковной службе в Лос-Анджелесе вместе со своим папой и его новой женой Бьянкой Цензори накануне.

К 45-летнему скандальному музыканту и его сотруднице Yeezy, с которой он поженился на неофициальной церемонии в январе 2023, присоединилась еще одна подруга, когда они выходили из машины.

Отец четырех детей был в белой футболке, черной кожаной куртке, черных брюках и кроссовках.

28-летняя Цензори, рожденная в Австралии, имела похожий стиль одежды в укороченной черной футболке и леггинсах, которые она дополнила черными перчатками, курткой и кроссовками Nike.

Платиновые светлые волосы возлюбленной Уэста были зачесаны назад, и она дополнила образ несколькими серьгами-кольцами.

Канье Уэст с дочерью Норт

9-летняя Норт была в черной футболке с рисунком, шортах в тон, черных носках, белых туфлях Yeezy и прической в форме длинных зеленых косичек.

Канье Уэст

Напомним, Канье Уэст заявил в полицию на папарацци.

Также Фокус писал о парных образах Канье Уэста и его новой жены.