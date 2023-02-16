Канье Уэст заявил в полицию на папарации, которые "вызвали его на драку"

Скандальный рэпер обратился в полицию после неадекватного поведения папарацци.

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Канье Уэст подал жалобу в полицию на папарацци после того, как они преследовали его и "вызвали на драку" ранее на этой неделе. Об этом пишет Page Six.

Представитель офиса шерифа округа Лос-Анджелес в Западном Голливуде сообщил изданию, что с 45-летним американским рэпером "связались" фотографы, когда он покидал бульвар Сансет во вторник. По словам сержанта, папарацци якобы "поспорили с [Уэстом] и вызвали его на драку".

Впоследствии Уэст и люди, которые в то время "тусовались с ним", отправились в участок шерифа, чтобы попросить их о помощи.

Page Six подтверждает, что было возбужденно уголовное дело и ведется активное расследование инцидента.

Связаться с представителем Уэста для комментариев изданию не удалось.

[ + – ] Канье Уэст подал заявление в полицию

Это второй скандал менее чем за месяц, в который рэпер ввязался.

Напомним, в конце января в Сети появилось видео, на котором музыкант забирает телефон у женщины, пытавшейся сфотографировать Канье, и разбивает его.

Инцидент произошел, когда Канье отправлялся на прогулку со своей дочерью Норт. Рэпер как раз забирал дочь с баскетбольного матча, когда увидел, что на него нацелена камера.

Уэст подошел к автомобилю женщины и заявил, что она не имеет права так снимать его на улице. В свою очередь поклонница пыталась спорить со звездой и сказала, что снимала его, потому что он "знаменитость". Такой ответ еще больше разозлил Уэста, поэтому он выхватил телефон из рук женщины и выбросил его.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэсту могут запретить въезд в Австралию, откуда родом его возлюбленная, из-за заявлений о Гитлере.