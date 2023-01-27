Канье Уэсту могут запретить въезд в Австралию, откуда родом его возлюбленная, из-за заявлений о Гитлере

Пара связала себя узами брака во время тайной церемонии в начале этого месяца без подачи свидетельства о браке.

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Американскому рэперу, продюсеру и дизайнеру Канье Уэсту могут запретить въезд в Австралию, откуда родом его новая возлюбленная, а по некоторым данным и официальная супруга Бьянка Цензори. Все из-за антисемитских высказываний звезды и публичных признаний в симпатии к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что Канье с Бьянкой планировали посетить на следующей неделе ее родной город Мельбурн, где рэпер должен был познакомиться с родителями супруги. Есть веские причины предполагать, что запланированная поездка не состоится.

[ + – ] Бьянка Цензори - новая жена Канье Уэста

На ситуацию отреагировал министр образования Австралии Джейсон Клэр. По его словам, если артист действительно подаст документы на визу, она, вероятно, будет отклонена.

"Я рассчитываю на то, что, если он подаст заявку, ему придется пройти тот же процесс и ответить на те же вопросы, что и любому, кто выражал подобное мнение", — заверил политик.

В материале отмечается, что в Австралии были случаи отказа в визе по причине антисемитских взглядов лиц, подающих документы.

До Бьянки у Канье была целая череда романов: он встречался с Джулией Фокс, Чейни Джонс, пытался встречаться с Ириной Шейк, но дело ограничилось парой встреч, а его последней апссией была бразильская модель Джулиана Налу.

Напомним, в декабре прошлого года рэпер Канье Уэст пришел на шоу известного в США конспиролога Алекса Джонса InfoWars и позитивно высказался в адрес Адольфа Гитлера и нацистов. Он сказал, что ему "нравился Гитлер", отрицал Холокост и настаивал на том, что любой, кто не согласен с ним или пытается заставить его замолчать, пытается подвергнуть свободу слова цензуре. После телешоу он продолжил свои разглагольствования в Twitter, прежде чем Илон Маск выгнал его лично, после многочисленных жалоб пользователей.

Также Фокус писал, что Канье Уэст после тайной свадьбы проводит медовый месяц в штате Юта.