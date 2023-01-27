Каньє Весту можуть заборонити в'їзд до Австралії, звідки родом його кохана, через заяви про Гітлера

Пара пов'язала себе шлюбом під час таємної церемонії на початку цього місяця без подання свідоцтва про шлюб.

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Американському реперу, продюсеру та дизайнеру Каньє Весту можуть заборонити в'їзд до Австралії, звідки родом його нова кохана, а за деякими даними й офіційна дружина Б'янка Цензорі. Все через антисемітські висловлювання зірки та публічні зізнання у симпатії до диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Про це пише TMZ.

Зазначається, що Каньє з Б'янкою планували відвідати наступного тижня її рідне місто Мельбурн, де репер мав познайомитися з батьками дружини. Є вагомі причини припускати, що запланована поїздка не відбудеться.

[ + – ] Бьянка Цензорі — нова дружина Каньє Веста

На ситуацію відреагував міністр освіти Австралії Джейсон Клер. За його словами, якщо артист справді подасть документи на візу, її, ймовірно, відхилять.

"Я розраховую на те, що, якщо він подасть заявку, йому доведеться пройти той самий процес і відповісти на ті самі питання, що й будь-кому, хто висловлював таку думку", — запевнив політик.

У матеріалі зазначається, що в Австралії були випадки відмови у візі через антисемітські погляди осіб, які подають документи.

До Б'янки у Каньє була ціла низка романів: він зустрічався з Джулією Фокс, Чейні Джонс, намагався зустрічатися з Іриною Шейк, але справа обмежилася парою зустрічей, а його останньою пасією була бразильська модель Джуліана Налу.

Нагадаємо, у грудні минулого року репер Каньє Вест прийшов на шоу відомого в США конспіролога Алекса Джонса InfoWars і позитивно висловився на адресу Адольфа Гітлера та нацистів. Він сказав, що йому "подобався Гітлер", заперечував Голокост і наполягав на тому, що будь-хто, хто не згоден з ним або намагається змусити його замовкнути, намагається піддати свободу слова цензурі. Після телешоу він продовжив свої розмови в Twitter, перш ніж Ілон Маск вигнав його особисто, після численних скарг користувачів.

Також Фокус писав, що Каньє Вест після таємного весілля проводить медовий місяць у штаті Юта.