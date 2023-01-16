Каньє Вест після таємного весілля проводить медовий місяць у штаті Юта

45-річний скандальний репер поїхав подалі від папараці на курорт у пустелі.

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45-річний Каньє Вест здивував своїх шанувальників раптовим весіллям. Колишній чоловік Кім Кардаш'ян раптово одружився з 27-річною австралійкою Б'янкою Цензорі та поїхав подалі від журналістів і папараці на віддалений шикарний курорт у штаті Юта. Про це пише Daily Mail.

У понеділок вони були помічені за вечерею разом у готелі Waldorf Astoria у Беверлі-Хіллз, де Каньє демонстрував велику діамантову обручку на лівому безіменному пальці.

Виявилося, що весілля було таємницею, а з Б'янкою Каньє був знайомий уже давно — вона працювала "керівницею відділу архітектури" його бренду Yeezy з 2020 року.

[ + – ] Б'янка Цензорі — нова дружина Каньє Веста

Весілля відбулося лише через кілька тижнів після того, як репер врегулював усі справи зі своєю колишньою дружиною після розлучення.

45-річний Вест не оголосив про весілля, але, схоже, натякнув на стосунки у своїй новій пісні Censori Overload, обігруючи прізвище своєї нової дружини.

І вже прямо вказав на весілля рядком: "І в Біблії сказано, що я більше не можу займатися сексом до шлюбу".

У будь-якому випадку, на свій медовий місяць Каньє відвіз молоду дружину на шикарний курорт Amangiri, який розташований у Великому колі національних парків і пам'ятників штату Юта.

Вартість номера на п'ятизірковому курорті коливається від 3300 до 6400 доларів, ніч на віллі Меса, яку знімав Каньє, становить 5000 доларів.

На курорті пропонують оздоровчі процедури індіанців навахо та спа-процедури.

До Б'янки в Каньє була ціла низка романів: він зустрічався з Джулією Фокс, Чейні Джонс, намагався зустрічатися з Іриною Шейк, але справа обмежилася парою зустрічей, а його останньою пасією була бразильська модель Джуліана Налу.

Але Налу покинула репера після його найскандальнішого виступу на шоу InfoWars відомого в США конспіролога Алекса Джонса. Він захоплювався Гітлером і заперечував Голокост.

Adidas розірвав із ним взаємини 25 жовтня через його поведінку, а Foot Locker і Gap пообіцяли прибрати товари Yeezy зі своїх полиць, модні видання на зразок Vogue публічно дистанціювалися від репера.

Агентство талантів CAA виключило Веста зі свого списку, а документальний фільм про Веста, знятий студією MRC, був відкладений.