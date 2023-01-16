Канье Уэст после тайной свадьбы проводит медовый месяц в штате Юта

45-летний скандальный рэпер уехал подальше от папарацци на курорт в пустыне.

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45-летний Канье Уэст удивил своих поклонников внезапной свадьбой. Бывший муж Ким Кардашьян внезапно женился на 27-летней австралийке Бьянке Цензори и укатил подальше от журналистов и папарацци на отдаленный шикарный курорт в штате Юта. Об этом пишет Daily Mail.

В понедельник они были замечены за ужином вместе в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз, где Канье демонстрировал большое бриллиантовое кольцо на левом безымянном пальце.

Оказалось, что свадьба была тайной, а с Бьянкой Канье был знаком уже давно – она работала "руководителем отдела архитектуры" его бренда Yeezy с 2020 года.

[ + – ] Бьянка Цензори - новая жена Канье Уэста

Свадьба состоялась всего через несколько недель после того, как рэпер урегулировал все дела со своей бывшей супругой после развода.

45-летний Уэст не объявил о свадьбе, но, похоже, намекнул на отношения в своей новой песне Censori Overload, обыгрывая фамилию своей новой жены.

И уже прямо указал на свадьбу строкой: "И в Библии сказано, что я не могу больше заниматься сексом до брака".

В любом случае, на свой медовый месяц Канье увез молодую жену на шикарный курорт Amangiri, который расположен в Большом кругу национальных парков и памятников штата Юта.

Стоимость номера на пятизвездочном курорте колеблется от 3300 до 6400 долларов, ночь на вилле Меса, которую снимал Канье, составляет 5000 долларов.

На курорте предлагают оздоровительные процедуры индейцев навахо и спа-процедуры.

До Бьянки у Канье была целая череда романов: он встречался с Джулией Фокс, Чейни Джонс, пытался встречаться с Ириной Шейк, но дело ограничилось парой встреч, а его последней апссией была бразильская модель Джулиана Налу.

Но Налу бросила рэпера после его скандальнейшего выступления на шоу InfoWars известного в США конспиролога Алекса Джонса. Он восхищался Гитлером и отрицал Холокост.

Adidas разорвал с ним отношения 25 октября из-за его поведения, а Foot Locker и Gap пообещали убрать товары Yeezy со своих полок, модные издания вроде Vogue, публично дистанцировались от рэпера.

Агентство талантов CAA исключило Уэста из своего списка, а документальный фильм о Уэсте, снятый студией MRC, был отложен.