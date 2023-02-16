Каньє Вест заявив у поліцію на папараці, які "викликали його на бійку"

Скандальний репер звернувся до поліції після неадекватної поведінки папараці.

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Каньє Вест подав скаргу до поліції на папараці після того, як вони переслідували його і "викликали на бійку" раніше цього тижня. Про це пише Page Six.

Представник офісу шерифа округу Лос-Анджелес у Західному Голлівуді повідомив, що із 45-річним американським репером "зв'язалися" фотографи, коли він залишав бульвар Сансет у вівторок. За словами сержанта, папараці нібито "посперечалися з [Вестом] і викликали його на бійку".

Згодом Вест і люди, які на той час "тусувалися з ним", вирушили до відділку шерифа, щоб попросити їх про допомогу.

Page Six підтверджує, що було порушено кримінальну справу та ведеться активне розслідування інциденту.

Зв'язатися з представником Весту для коментарів виданню не вдалося.

[ + – ] Каньє Вест подав заяву до поліції

Це другий скандал менш ніж за місяць, у який репер уплутався.

Нагадаємо, наприкінці січня у мережі з'явилося відео, на якому музикант забирає телефон у жінки, яка намагалася сфотографувати Каньє, та розбиває його.

Інцидент стався, коли Каньє вирушав на прогулянку зі своєю дочкою Норт. Репер саме забирав дочку з баскетбольного матчу, коли побачив, що на нього націлена камера.

Вест підійшов до автомобіля жінки і заявив, що вона не має права так знімати його на вулиці. Зі свого боку, шанувальниця намагалася сперечатися із зіркою і сказала, що знімала його, бо він "знаменитість". Така відповідь ще більше розлютила Веста, тому він вихопив телефон із рук жінки і викинув його.

Раніше Фокус писав, що Каньє Весту можуть заборонити в'їзд до Австралії, звідки його кохана родом, через заяви про Гітлера.