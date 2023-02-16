Каньє Вест заявив у поліцію на папараці, які "викликали його на бійку"
Скандальний репер звернувся до поліції після неадекватної поведінки папараці.
Каньє Вест подав скаргу до поліції на папараці після того, як вони переслідували його і "викликали на бійку" раніше цього тижня. Про це пише Page Six.
Представник офісу шерифа округу Лос-Анджелес у Західному Голлівуді повідомив, що із 45-річним американським репером "зв'язалися" фотографи, коли він залишав бульвар Сансет у вівторок. За словами сержанта, папараці нібито "посперечалися з [Вестом] і викликали його на бійку".
Згодом Вест і люди, які на той час "тусувалися з ним", вирушили до відділку шерифа, щоб попросити їх про допомогу.
Page Six підтверджує, що було порушено кримінальну справу та ведеться активне розслідування інциденту.
Зв'язатися з представником Весту для коментарів виданню не вдалося.
Це другий скандал менш ніж за місяць, у який репер уплутався.
Нагадаємо, наприкінці січня у мережі з'явилося відео, на якому музикант забирає телефон у жінки, яка намагалася сфотографувати Каньє, та розбиває його.
Інцидент стався, коли Каньє вирушав на прогулянку зі своєю дочкою Норт. Репер саме забирав дочку з баскетбольного матчу, коли побачив, що на нього націлена камера.
Вест підійшов до автомобіля жінки і заявив, що вона не має права так знімати його на вулиці. Зі свого боку, шанувальниця намагалася сперечатися із зіркою і сказала, що знімала його, бо він "знаменитість". Така відповідь ще більше розлютила Веста, тому він вихопив телефон із рук жінки і викинув його.
Раніше Фокус писав, що Каньє Весту можуть заборонити в'їзд до Австралії, звідки його кохана родом, через заяви про Гітлера.