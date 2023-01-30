Каньє Вест розбив телефон шанувальниці, яка хотіла зняти його на відео під час прогулянки з дочкою (відео)

Правоохоронці порушили справу проти знаменитості.

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45-річний американський репер, продюсер і дизайнер Каньє Вест знову опинився в епіцентрі гучного скандалу. У мережі з'явилося відео, на якому музикант забирає телефон у жінки, яка намагалася сфотографувати зірку, та розбиває його. Про це пише TMZ.

Наголошується, що інцидент стався, коли Каньє вирушав на прогулянку зі своєю дочкою Норт. Репер саме забирав доньку з баскетбольного матчу, коли побачив, що на нього націлена камера.

Вест підійшов до автомобіля жінки та заявив, що вона не має права так знімати його на вулиці. Зі свого боку шанувальниця намагалася сперечатися із зіркою та сказала, що знімала його, бо він "знаменитість". Така відповідь ще більше розлютила Веста, тому він вихопив телефон із рук жінки та викинув його.

Після того, що сталося, Каньє ще й зіткнувся з папараці, які встигли все зафіксувати на свої камери, а також викликати співробітників поліції. Як повідомляє видання, правоохоронці порушили справу проти Веста, і тепер знаменитість опинилася під слідством.

До речі, на пасажирському сидінні поруч із Вестом на одному з фрагментів відео також була присутня його нова дружина Б'янка Цензорі, із якою музикант потай одружився цього січня.

Раніше Фокус писав, що Каньє Весту можуть заборонити в'їзд в Австралію, звідки його кохана родом, через заяви про Гітлера.