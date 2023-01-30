Канье Уэст разбил телефон поклонницы, которая хотела снять его на видео во время прогулки с дочерью (видео)

Правоохранители открыли дело против знаменитости.

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45-летний американский рэпер, продюсер и дизайнер Канье Уэст вновь оказался в эпицентре громкого скандала. В Сети появилось видео, на котором музыкант забирает телефон у женщины, пытавшейся сфотографировать звезду, и разбивает его. Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел, когда Канье отправлялся на прогулку со своей дочерью Норт. Рэпер как раз забирал дочь с баскетбольного матча, когда увидел, что на него нацелена камера.

Уэст подошел к автомобилю женщины и заявил, что она не имеет права так снимать его на улице. В свою очередь поклонница пыталась спорить со звездой и сказала, что снимала его, потому что он "знаменитость". Такой ответ еще больше разозлил Уэста, поэтому он выхватил телефон из рук женщины и выбросил его.

После случившегося Канье еще и столкнулся с папарацци, успевшими все зафиксировать на свои камеры, а также вызвать сотрудников полиции. Как сообщает издание, правоохранители открыли дело против Уэста и теперь знаменитость оказался под следствием.

Кстати, на пассажирском сиденье рядом с Уэстом на одном из фрагментов видео также присутствовала его новая жена Бьянка Цензори, на которой музыкант тайком женился в этом январе.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэсту могут запретить въезд в Австралию, откуда родом его возлюбленная, из-за заявлений о Гитлере.