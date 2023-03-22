Каньє Вест з дружиною та донькою від Кім Кардашʼян відвідали церкву (фото)

Спадкоємиця скандального репера вже познайомилася зі своєю "новою мамою".

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45-річний американський репер Каньє Вест з новою дружиною та донькою від Кім Кардашʼян сходили до церкви. Про це пише Page Six.

Старша спадкоємиця Каньє Веста та його колишньої дружини Кім Кардашʼян була помічена на церковній службі в Лос-Анджелесі разом зі своїм татом і його новою дружиною Б'янкою Цензорі напередодні.

До 45-річного скандального музиканта та його співробітниці Yeezy, з якою він одружився на неофіційній церемонії в січні 2023, приєдналася ще одна подруга, коли вони виходили з машини.

Батько чотирьох дітей був у білій футболці, чорній шкіряній куртці, чорних штанях і чорних кросівках.

28-річна Цензорі, народжена в Австралії, мала схожий стиль одягу в укороченій чорній футболці та легінсах, які вона доповнила чорними рукавичками, курткою та кросівками Nike.

Платинове світле волосся коханої Веста було зачесане назад, і вона доповнила образ кількома сережками-кільцями.

Каньє Вест з донькою Норт

9-річна Норт була в чорній футболці з малюнком, шортах в тон, чорних шкарпетках, білих туфлях Yeezy та із зачіскою у формі довгих зелених кіс.

Каньє Вест

Нагадаємо, Каньє Вест заявив у поліцію на папараці.

Також Фокус писав про парні образи Каньє Веста та його нової дружини.