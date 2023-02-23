Каньє Веста помітили в парних образах з його дружиною (фото)

Каньє Вест та Б'янка Цензорі одружилися на початку 2023 року.

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45-річного американського репера Каньє Веста та його нову дружину Б'янку Цензорі помітили під час буденних справ у Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

Зіркова пара, яка одружилася на початку 2023 на неюридичній церемонії, була помічена разом на місцевій заправці.

Колишній чоловік Кім Кардаш'ян і 27-річна співробітниця "Yeezy" зайшли в мінімаркет, щоб купити енергетичний напій. Коли вони повернулися до авто, Цензорі почала качати газ, розмовляючи зі своїм чоловіком, який стояв біля машини.

Цього дня дружина скандального репера була одягнута в укорочену чорну сорочку, напівпрозорі легінси в тон і шкіряні чоботи на високих підборах до колін, тоді як засновник "Yeezy" був одягнений у чорні штани карго та футболку того ж відтінку, доповнену шкіряним бомбером.

На прогулянці у Цензорі та Веста були однакові обручки.

[ + – ] Каньє Вест та його нова дружина

Напередодні пара була помічена на святі Дня закоханих з Расселом Сіммонсом і продюсером 88-Keys. Чотирьох сфотографували, коли вони виходили з кінотеатру AMC у Голлівуді після перегляду нового фільму "Нескінченний басейн".

Нагадаємо, Каньє Весту заборонили в'їзд до Австралії через його заяви про Гітлера.

Також Фокус писав про медовий місяць Каньє Веста та його нової дружини.