Канье Уэста заметили в парных образах с его женой (фото)

Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились в начале 2023 года.

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45-летнего американского рэпера Канье Уэста и его новую жену Бьянку Цензори заметили во время будничных дел в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

Звездная пара, которая заключила брак в начале 2023 года на неюридической церемонии, была замечена вместе на местной заправке.

Бывший муж Ким Кардашьян и 27-летняя сотрудница "Yeezy" зашли в мини-маркет, чтобы купить энергетический напиток. Когда они вернулись к автомобилю, Цензори начала качать газ, разговаривая со своим мужем, стоявшим у машины.

В этот день жена скандального рэпера была одета в укороченную черную рубашку, полупрозрачные леггинсы в тон и кожаные сапоги на высоком каблуке до колен, тогда как основатель "Yeezy" был одет в черные брюки карго и футболку того же оттенка, дополненную кожаным бомбером.

На прогулке у Цензори и Уэста были одинаковые обручальные кольца.

[ + – ] Канье Уэст и его новая жена

Накануне пара была замечена на празднике Дня влюбленных с Расселом Симмонсом и продюсером 88-Keys. Их сфотографировали, когда знаменитости выходили из кинотеатра AMC в Голливуде после просмотра нового фильма "Бесконечный бассейн".

Напомним, Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из-за его заявлений о Гитлере.

Также Фокус писал о медовом месяце Канье Уэста и его новой жены.