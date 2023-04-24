Канье Уэст отрастил бороду и побрил голову наголо (фото)

Рэпер наблюдал за бывшей женой издалека. Он уехал еще до начала баскетбольного матча, в котором участвовали его старшие дети.

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45-летний Канье Уэст решил изменить не только статус, тайно женившись на 28-летней Бьянке Сенсори, но и внешность. Нет, он не отказался от мешковатых нарядов, словно подобранных с помойки, однако побрил голову наголо и отрастил густую бороду. Таким его увидели на баскетбольном матче его девятилетней дочери Норт и семилетнего сына Сейнта в Таузенд-Оукс. Правда, на трибуны артист не пошел, журналисты The U.S. Sun заметили его возле автомобиля. По предположениям СМИ, Уэст покинул игру еще до ее начала.

Скорее всего, Канье старался не столкнуться с бывшей женой, 42-летней Ким Кардашьян, которая пришла на соревнования и выглядела сногсшибательно в белой майке и широких синих спортивных брюках с лампасами. Образ она дополнила пушистой черной сумкой, солнцезащитными очками, шлепанцами, а на шее у нее красовалось ожерелье с подвеской в виде надписи "Ким".

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года после почти семи лет брака. В ноябре 2022-го супруги официально развелись.

После расставания бывшие занимались совместным воспитанием своих четверых детей, но это было далеко не просто. Канье неоднократно обвинял Кардашьян в неправильном воспитании сыновей и дочек. Кроме того, он не раз попадал в скандалы из-за своего взрывного характера. Например, в январе ему объявили о подозрении после его драки с фотографом на баскетбольном матче.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст вместе с новой женой и дочерью посетил богослужение.