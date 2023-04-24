Каньє Вест відростив бороду і поголив голову (фото)

Репер спостерігав за колишньою дружиною здалеку. Він поїхав ще до початку баскетбольного матчу, у якому брали участь його старші діти.

Related video

45-річний Каньє Вест вирішив змінити не лише статус, таємно одружившись з 28-річною Б'янкою Сенсорі, а й зовнішність. Ні, він не відмовився від мішкуватого вбрання, немов підібраного на смітнику, проте поголив голову і відростив густу бороду. Таким його побачили на баскетбольному матчі його дев'ятирічної дочки Норт та семирічного сина Сейнта у Таузенд-Оукс. Щоправда, на трибуни артист не пішов, журналісти The US Sun помітили його біля автомобіля. За припущеннями ЗМІ, Вест покинув гру ще до її початку.

Найімовірніше, Каньє намагався не перетнутися з колишньою дружиною, 42-річною Кім Кардаш'ян, яка прийшла на змагання і виглядала надзвичайно в білій майці та широких синіх спортивних штанах з лампасами. Образ вона доповнила пухнастою чорною сумкою, сонцезахисними окулярами, шльопанцями, а на шиї у неї красувалося намисто з підвіскою у вигляді напису "Кім".

Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом у лютому 2021 року після майже семи років шлюбу. У листопаді 2022-го подружжя офіційно розлучилося.

Після розлучення колишні займалися спільним вихованням своїх чотирьох дітей, але це було непросто. Каньє неодноразово звинувачував Кардашьян у неправильному вихованні синів та доньок. Крім того, він неодноразово потрапляв у скандали через свій вибуховий характер. Наприклад, у січні йому оголосили про підозру після його бійки з фотографом на баскетбольному матчі.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест разом із новою дружиною та донькою відвідав богослужіння.