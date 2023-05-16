До "Запасного" принца Гарри. Самые скандальные мемуары о британской королевской семье

Хоть мемуары опального принца и произвели фурор, но они явно не были первыми. Британская королевская семья и раньше переживала шок оттого, что их сокровенные секреты оказались достоянием общественности.

После того, как принц Гарри написал свои мемуары "Запасной", их обсуждали несколько недель. Правда, особый интерес вызвали не секреты членов королевской семьи, а откровения Гарри о самом себе. Но принц не был первым, кто решил выпустить книгу воспоминаний о королевской семье. И ранее эффект был куда скандальней. Особенное возмущение вызвала книга няни Марион Кроуфорд о работе с принцессой Елизаветой и ее сестрой Маргарет. Но были и другие книги, какие именно, рассказало издание Daily Mail.

В 1950 году вышла книга Марион Кроуфорд "Маленькие принцессы". В ней рассказывается о ее 17 годах работы гувернанткой принцессы Елизаветы и ее сестры Маргарет.

Она была королевской няней, и ее имя стало синонимом предательства. Теперь в королевской семье есть выражение "сделать Кроуфи" – то есть совершить предательский поступок. После публикации книга Марион Кроуфорд "Маленькие принцессы" стала национальной сенсацией. И она получилась весьма трогательной.

Книга Марион Кроуфорд пережила несколько переизданий Фото: ebay.com

Там были рассказы о поездках в лондонском метро, воспоминания о ссорах сестер, когда им приходилось носить шляпы на резинке, и рассказ из первых рук о первой настоящей встрече между 13-летней Елизаветой и ее будущим мужем принцем Филиппом.

И хоть после выхода книги популярность принцесс только возросла, в королевской семье Кроуфорд всячески избегали, а королева-мать и вовсе говорила, что та "сошла с ума".

Впрочем, после появились менее трогательные мемуары. Герцог Виндзорский, который, будучи Эдуардом VIII, отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, опубликовал свою автобиографию "История короля" в 1956 году. Также книгу воспоминаний опубликовала сама Уоллис Симпсон.

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, бывшая жена принца Эндрю, написала сразу две книги, одна из которых вышла в 1996 году, когда она и принц развелись.

Сара Фергюсон и королева Елизавета Фото: Getty Images

Откровения в книге включали ее признание, что она "никогда не была создана" для роли работающего члена королевской семьи.

Сара также рассказала, как случайно пнула одного из королевских корги во время своей первой встречи с королевой.

Но влияние книги герцогини Йоркской было ничтожно по сравнению с мемуарами Эндрю Мортона 1992 года о принцессе Диане, которая, как позже выяснилось, была написана в тесном сотрудничестве с королевской семьей.

В нем рассказывалась "правдивая" история брака Дианы с тогдашним принцем Чарльзом, который, вопреки общественному мнению того времени, был в большой беде.

В книге рассказывалось о том, как Диана переживала депрессию, приступы булимии и пыталась покончить с собой. Многие книжные магазины отказались продавать книгу, не подозревая, что принцесса Диана стояла за созданием книги.

Более десяти лет спустя бывший дворецкий принцессы Пол Баррелл, ранее работавший лакеем у королевы, шокировал дворец своими мемуарами "Королевский долг" в 2003 году.

Принц Уильям и принц Гарри назвали это "холодным и откровенным предательством" их покойной матери, а в книге есть необоснованное утверждение о том, что у Чарльза был роман с няней Тигги Легге-Бурк.

Принц Гарри и няня Тигги Легге-Бурк Фото: Getty Images

Также книги мемуаров выпустили кузены покойной королевы Елизаветы: Маргарет Роудс и герцог Кентский.

Стивен Бэрри, который был камердинером Чарльза в течение 12 лет, выпустил свои мемуары в 1983 году, а два года спустя опубликовал еще одну книгу.

Он оставил королевскую службу вскоре после женитьбы короля на принцессе Диане в 1981 году.

Бэрри, умерший от СПИДа в 1986 году, привел дворец в ярость своими работами, которые так и не нашли британского издателя и были выпущены только в США.

А бывшая королевская домработница Венди Берри опубликовала собственный отчет о супружеской жизни Чарльза и Дианы "до разрыва". Среди откровений в "Дневниках экономки" были подробности о том, насколько особенным был Чарльз, когда дело касалось вареных яиц: их нужно было варить ровно три минуты.

Мемуары няни Марион Кроуфорд

Но именно Кроуфорд первой развлекла британскую публику и привела в ярость королевскую семью своей книгой.

Она заняла свой пост в начале 1930-х годов, когда отец Елизаветы и Маргарет герцог Йоркский — будущий король Георг VI — и не подозревал, что станет монархом.

В течение следующих 17 лет она сопровождала юных принцесс на протяжении всей их жизни, собирая истории.

Принцессы Елизаветы и Маргарет со своей няней Марион Кроуфорд (справа) Фото: Getty Images

В ее книге рассказывается о том моменте, когда она впервые встретила шестилетнюю принцессу Елизавету, которая сидела в постели и с помощью двух шнурков от халата, прикрепленных к спинкам ее кровати, притворялась, что едет на лошади.

Позже она была первой, кто сказал Елизавете, тогда известной как Лилибет, и Маргарет, что их отец неожиданно стал королем.

Также в книге няни было трогательное воспоминание о том, как она вела принцесс в подземелья Виндзорского замка во немецкого авианалета во время Второй мировой войны.

И глава о том, как принцесса Лилибет впервые встретила своего будущего мужа. Элизабет впервые увидела Филиппа, когда он был 18-летним курсантом Дартмутского военно-морского колледжа.

Кроуфорд рассказала, как из-за вспышки эпидемического паротита среди мальчиков Лилибет и Маргарет отправили играть с детьми в доме капитана.

"Среди них был светловолосый бесцеремонный мальчик 18 лет, который хвастался перед ними, прыгая через теннисные сетки и съев несколько полных тарелок креветок к чаю", — написала она о Филиппе. Но пока они были вместе, принцесса не сводила с него глаз.

Когда Филип начал навещать Елизавету во дворце, она, по словам Кроуфорд, смотрела в окно, чтобы "увидеть высокую худощавую фигуру, проходящую мимо фонтана в центре дороги за пределами дворца, или увидеть, как поворачивает у дворцовых ворот его маленькая спортивная машина".

Кроуфорд хотела уволится, когда девочки подросли, но в итоге она ушла с поста только в 1949 году.

Перед этим король Георг VI настаивал: "Твое место здесь, с нами. Мы действительно не могли бы обойтись без вас".

В качестве подарка на пенсию ей разрешили жить в Ноттингемском коттедже, доме с тремя спальнями в Кенсингтонском дворце, где принц Гарри сделал Меган Маркл предложение.

По словам писательницы Венди Холден, написавшей художественный рассказ о жизни Кроуфорд, идея "Маленьких принцесс" началась с предложения королевы-матери публиковать статьи о Елизавете в американском журнале.

В то время как Кроуфорд предоставляла материалы, писатель, одобренный дворцом, писал статьи для Ladies Home Journal.

Но муж Кроуфорд, Джордж Бутлей, предложил жене написать статьи самой. А после убедил ее написать и книгу, надеясь, что идея будет одобрена дворцом.

Сообщается, что английский издатель книги заплатил 30 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно более 700 000 фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах, за то, чтобы она была опубликована в Women's Own.

Кроуфорд была быстро изгнана из королевской жизни после публикации книги. Она уехала в Абердин и жила у дороги, по которой члены королевской семьи ехали в Балморал.

После смерти мужа в 1977 году она предприняла как минимум одну попытку самоубийства.

Она оставила записку, которая гласила: "Я терпеть не могу, когда те, кого я люблю, проходят мимо меня по дороге".

Когда она умерла в 1988 году, на ее похоронах не было никого из королевской семьи.

Мемуары герцога Виндзорского и Уоллис Симпсон

Мемуары Эдуарда VIII, который отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон были печальными. Он жаловался на свое несчастливое и "одинокое" время на посту короля; детство со строгими правилами и рассказал историю его изгнания из королевской жизни.

Герцог Виндзорский и Уоллис Симпсон Фото: Getty Images

Книга "История короля: воспоминания Его Королевского Высочества герцога Виндзорского" была написана, как и в случае с принцем Гарри, американским автором.

Мемуары принца Гарри Фото: Соцсети

Самые поучительные слова Эдварда были сосредоточены на его чувствах по поводу своего королевского статуса, где он также затронул свою службу в британской армии во время Первой мировой войны.

Он писал: "Идея о том, что мое рождение и титул должны каким-то образом выделять меня среди других людей и возвышать над ними, показалась мне ошибочной. Мои желания и интересы были во многом такими же, как у других людей, а во-вторых, что, как бы я ни старался, мои способности были не намного выше стандартов жестко конкурентного мира за стенами дворца… Я полагаю, что, не совсем понимая почему, я бессознательно бунтовал против своего положения. Возможно, вот что происходит, когда впечатлительного принца посылают в школу и на войну".

Он описал своих родителей, короля Георга V, и мать, королеву Марию Текскую, как строгих и холодных.

"Мое детство было строгим, потому что мой отец был строг в своей жизни и привычках… У него было викторианское чувство честности, моральной ответственности и любовь к домашнему хозяйству", — писал отрекшийся король. По его словам, его отец верил в бога, в непобедимость Королевского флота и в неотъемлемую правоту всего, что было британским.

Мемуары Уоллис под названием "У сердца есть свои причины" были опубликованы в 1956 году.

В книге она утверждала, что отречение мужа застало ее "неподготовленной и безоружной", и у этой истории был бы другой конец, если бы она пошла своим путем.

Герцог и герцогиня поженились в июне 1937 года, после того как он покинул Великобританию.

Книга Эндрю Мортона о принцессе Диане

Работа Мортона о леди Ди произвела мощный эффект, потому что изложенная в ней история в корне отличалась от того, как ее брак с Чарльзом представляли себе обыватели.

Сказочная свадьба, милые дети, но дав интервью Мортону, Диана рассказала о всем, что было не так в ее браке с наследником престола.

Принцесса Диана Фото: Скриншот

Принцесса описала, как порезала себя перочинным ножом, бросилась с лестницы, когда была беременна, и ее рвало четыре раза в день, когда у нее началась булимия.

Биограф извлек выгоду из своего бестселлера, выпустив "Диана: ее правдивая история из ее собственных слов" всего через несколько месяцев после ее смерти в 1997 году.

В книге были представлены стенограммы их разговоров, и принцесса Диана официально была названа основным источником.

Мемуары принца Чарльза

Через два года после выхода оригинальной книги Мортона тогдашний принц Чарльз заключил собственную литературную сделку с телеведущим Джонатаном Димблби.

Последующая работа, "Принц Уэльский: биография", снова потрясла королевскую семью и всю Британию, когда она была выпущена в ноябре 1994 года. Чарльз описал свой роман с Камиллой Паркер Боулз, а также о том, что брак с Дианой был заключен под давлением семьи. Принц открыто признал, что это была ошибка.

Так что, насколько бы мемуары принца Гарри не были скандальными, но он буквально продолжил семейную традицию.

Напомним, он рассказал в своих мемуарах, как отморозил член на Северном полюсе. И эта история стала такой популярной, что ее даже высмеял телеведущий Джимми Киммел.

Также принц Гарри рассказал, как лишился невинности, но явно не ожидал, что его партнерша расскажет журналистам свою версию того, что произошло в поле за пабом много лет назад.