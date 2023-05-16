Ирина Шейк снялась для турецкого бренда купальников (фото)

Звезда подиумов продемонстрировала роскошную фигуру, сменив множество купальных костюмов и бикини.

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая много лет живет и работает в США с лучшими мировыми дизайнерами, снялась в новой рекламной кампании турецкого бренда купальников Zeki. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в серии ансамблей, начиная от простого черного и заканчивая смелыми принтами.

На одном фото она позировала в черном костюме, состоящем из топа и шортов.

Еще один образ был в черном слитном купальнике с изображением льва на груди, к которому она добавила пару черных браслетов.

В соответствии с темой фотосессии были ее прическа и макияж: локоны были уложены с эффектом мокрых волос, а макияж был минимальным.

Ранее Шейк говорила о чувстве позитива: "Даже если у вас есть лишние килограммы, вам не нужно убивать себя за это, вы просто должны смотреть на себя позитивно. Да, лишние килограммы, но знаете что? Мужчинам это нравится, знаете ли".

Супермодель любит эпатировать публику и примерять смелые наряды. Например, она вышла погулять с дочерью в коротких кожаных шортах, а на одно из мероприятий для вечернего ансамбля использовала обычную белую футболку, дополнив ее черными оперными перчатками.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк при всем ее вкусе и чувстве стиляоказалась в числе звезд, хуже всех одетых на Met Gala 2023.