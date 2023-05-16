Кейт Миддлтон продемонстрировала легкий весенний образ с желтым жакетом (фото)

Жена принца Уильяма вернулась к исполнению обязанностей после коронации Чарльза ІІІ.

41-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет в ярком образе. Об этом пишет Daily Mail.

Жена принца отправилась в Бат, на запад от Лондона, чтобы услышать молодых людей, получающих наставничество и другую вдохновляющую помощь от спортсменов. Организация Dame Kelly Holmes Trust использует спортивных звезд, чтобы передавать свое "победное мышление" и предоставлять тренировки, чтобы помочь детям получить уверенность, необходимую им в обучении, будущей работе и повседневной жизни.

Молодежная организация, названная в честь основательницы и британской спортсменки Келли Холмс, реализует программы благополучия в детских больницах и школах, часто ориентированных на молодых людей, имеющих социальные, эмоциональные и другие проблемы с психическим здоровьем.

Принцесса Уэльская выглядела готовой к лету, сочетая белый топ и брюки с ярким желтым блейзером. Во время прогулки она выбрала белые кроссовки, что позволило ей принять участие в некоторых мероприятиях (в частности, в игре с мешками).

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Психическое здоровье молодых людей является ключевым предметом общественной жизни принцессы. Кэтрин Миддлтон также выступила с идеей успешной кампании Heads Together, в рамках которой ее муж принц Уильям и принц Гарри присоединились к ней в ряде инициатив, направленных на повышение внимания к психическому благополучию

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям осенью 2023 посетят Сингапур.

Также Фокус писал о лучшем наряде Кейт Миддлтон, по мнению ее поклонников.