Приянка Чопра одела свою дочь в пинетки Christian Louboutin за 395 долларов (фото)

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью отпраздновали День матери в Лондоне.

40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая недавно рассказала, что готова отказаться от карьеры ради дочери, отпраздновала День матери в Лондоне, одев 15-месячную Мелти Мэри Джонас в детские пинетки Christian Louboutin за 395 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Роскошная детская обувь, которую также можно натянуть как длинные сапоги, выполнена из серебристой кожи Nappa laminata, овчины, украшенной мериносовой шерстью, и фирменной красной кожаной подошвы. Чопра одела свою малышку в комбинезон с капюшоном с леопардовым принтом, а сама для прогулки по столице Англии Приянка выбрала бежевый костюм и серую бейсболку.

Приянка Чопра c дочерью Фото: Instagram @nickjonas

Муж Приянки — двукратный номинант на премию "Грэмми" Ник Джонас — поделился в своем Instagram видео их семейной прогулки.

"С Днем матери, любовь моя, — подписал он публикацию. — Ты невероятная мать. Ты освещаешь меня и мир ММ каждый день".

Напомним, Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас поженились в 2018. Между ними разница в возрасте 10 лет. Мелти Мэри — пока единственный общий ребенок супругов. Девочку родила суррогатная мать в конце 2021 года. Однако стало известно о пополнении в семье через несколько месяцев после этого.

Первые сто дней своей жизни Мелти провела под наблюдением врачей, ведь малышка родилась раньше времени.

Ранее Фокус писал, что Приянка Чопра показала встречу с годовалой дочерью после продолжительной разлуки.