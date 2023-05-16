Разделы
Материалы
Стиль жизни Каннский кинофестиваль 2023

Катрин Денев на открытии Каннского кинофестиваля 2023 прочла стихотворение Леси Украинки

Фото: Getty Images | Катрин Денев на открытии Каннского кинофестиваля

Актриса прочла стихотворение "Надія" на французском языке.

Французская актриса Катрин Денев во время церемонии открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля прочитала по-французски стихотворение Леси Украинки "Надежда". Видео опубликовал телеканал France 2.

А позже и глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео у себя в Telegram, написав: "Непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" во время церемонии открытия. Мир кино поддерживает нашу страну. Мы очень благодарны за солидарность".

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Напомним, это стихотворение впервые было опубликовано в журнале "Заря" в 1887 году. Это первое стихотворение Леси Украинки. Она написала его, узнав о судьбе своей тети Елены Косач (в браке Тесленко-Приходько), которую сослали в Сибирь за участие в революционном движении. Стихотворение звучит так:

Надія

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

Напомним, Каннский международный кинофестиваль в 76-й раз пройдет с 16 по 27 мая. Сегодня, в день открытия, состоялась премьера фильма Джонни Деппа и Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри".