Джордж и Амаль Клуни впервые за долгое время вышли на красную дорожку (фото)
Пока во Франции разворачивается Каннский кинофестиваль 2023, звездные супруги посетили церемонию вручения премии в поддержку благотворительной организации короля Чарльза ІІІ в Лондоне.
62-летний американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль впервые за долгое время появились на красной дорожке. Об этом пишет Page Six.
Звезда фильма "11 друзей Оушена" присоединился к своей возлюбленной на вечерней церемонии вручения наград Prince's Trust и TJMaxx & Homesense Awards в Лондоне, а супруги прошлись по красной дорожке в поддержку благотворительной организации короля Чарльза III.
45-летняя британская юрист Амаль была одета в бежевый льняной комбинезон для мероприятия, отмечавшего достижения молодых людей, участвовавших в программах Prince's Trust по всей Великобритании. К своему аутфиту она добавила черный пояс.
Амаль уложила свои длинные темные волосы мягкими волнами и продемонстрировала ярко-алые губы, добавив пару висячих серебряных сережек и бежевый клатч.
Ее мать, Бария Аламуддин, также посетила мероприятие вместе с Клуни.
Тем временем Джордж Клуни продемонстрировал серый классический костюм с однотонной рубашкой, а также солнцезащитные очки.
Голливудский актер и юрист ливанского происхождения поженились в 2014 году. Сейчас они воспитывают двух общих детей – Александра и Эллу.
Напомним, Джордж Клуни высказался о новом романе своего коллеги по цеху Брэда Питта.
Также Фокус писал о выходе Джорджа и Амаль Клуни на публику в гламурных образах.