Джордж и Амаль Клуни впервые за долгое время вышли на красную дорожку (фото)

Пока во Франции разворачивается Каннский кинофестиваль 2023, звездные супруги посетили церемонию вручения премии в поддержку благотворительной организации короля Чарльза ІІІ в Лондоне.

62-летний американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль впервые за долгое время появились на красной дорожке. Об этом пишет Page Six.

Звезда фильма "11 друзей Оушена" присоединился к своей возлюбленной на вечерней церемонии вручения наград Prince's Trust и TJMaxx & Homesense Awards в Лондоне, а супруги прошлись по красной дорожке в поддержку благотворительной организации короля Чарльза III.

45-летняя британская юрист Амаль была одета в бежевый льняной комбинезон для мероприятия, отмечавшего достижения молодых людей, участвовавших в программах Prince's Trust по всей Великобритании. К своему аутфиту она добавила черный пояс.

Амаль уложила свои длинные темные волосы мягкими волнами и продемонстрировала ярко-алые губы, добавив пару висячих серебряных сережек и бежевый клатч.

Ее мать, Бария Аламуддин, также посетила мероприятие вместе с Клуни.

Тем временем Джордж Клуни продемонстрировал серый классический костюм с однотонной рубашкой, а также солнцезащитные очки.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Голливудский актер и юрист ливанского происхождения поженились в 2014 году. Сейчас они воспитывают двух общих детей – Александра и Эллу.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Напомним, Джордж Клуни высказался о новом романе своего коллеги по цеху Брэда Питта.

Также Фокус писал о выходе Джорджа и Амаль Клуни на публику в гламурных образах.