Энн Хэтэуэй в платье Versace с капюшоном посетила ювелирную выставку Bulgari

Коллеги-амбассадоры Зендая и Приянка Чопра также посетили показ ювелирной коллекции.

40-летняя оскароносная актриса Энн Хэтэуэй, которая является амбассадором Bulgari, была сфотографирована на выставке бренда в Венеции, Италия, где Bulgari представил свою коллекцию Высокого ювелирного искусства Mediterranea. Об этом пишет People.

На эксклюзивное мероприятие Хэтэуэй пришла в золотом платье Atelier Versace от самой Донателлы Версаче. Красивое платье начиналось на ее макушке с обрамляющим золотым капюшоном. Декольте открывало бриллиантовое колье с крупными розовыми драгоценными камнями. Платье в стиле омбре переходило от золотого к серебряному. Хэтэуэй дополнила наряд блестящими туфлями на платформе, браслетами на каждом запястье и парой колец. Звезда фильма "Дневники принцессы" завершила ансамбль маленькой черно-золотой сумочкой.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Во время мероприятия Хэтэуэй пообщалась с коллегами-амбассадорами бренда Зендаей и Приянкой Чопрой.

Приянка Чопра, Энн Хэтэуэй и Зендая Фото: Getty Images

Хэтэуэй стала амбассадором бренда Bvlgari в мае 2022 года вместе с актрисой Зендаей Коулман. Они обе дебютировали в рекламной кампании Bvlgari "Неожиданные чудеса".

Кроме того, накануне Энн Хэтэуэй стала лицом кампании Versace Icons Collection.

Также Фокус писал, что Энн Хэтэуэй посетила показ коллекции Versace осень-зима 2023 года в Лос-Анджелесе, надев наряд, демонстрирующий, что маленькое черное платье не должно быть скучным.