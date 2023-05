Одри Хепберн прогулялась по Риму в платьях украинского бренда (фото)

На Одри, созданной с помощью искусственного интеллекта, – платья-бюстье из фатина самых нежных цветов.

Украинский бренд женской одежды Gepur представил необычную модель в рекламе своей новой коллекции, ею стала легендарная голливудская актриса Одри Хепберн, умершая еще в 1993 году. Воссозданную с помощью искуственного интеллекта актрису одели в нежнейшие платья-бюстье ярких цветов и показали, как бы она выглядела в них, если бы гуляла по Риму сейчас.

"Сила красоты имеет вечную жизнь. Хрупкая и элегантная. Но сильная и решительная. Стильная и шикарная. Но несокрушимая и вдохновляющая. Одри Хепберн стала иконой женственности и стиля вне эпох. Во времена сверхсложных испытаний наши женщины показывают, как сила женственности двигает жизнь вперед. Вперед к победе. Ведь, несмотря на испытания, украинки не перестают быть самыми красивыми женщинами мира. Мы создали Одри такой, какой она могла быть сейчас, в 2023, для того, чтобы она смогла напомнить каждой: "Life is a party. Dress for it"! Коллекция платьев от Gepur, сотканная из необъятной силы красоты и грации Одри, для каждой женщины, вдохновляющей нас на жизнь!" – говорится на сайте бренда.

Одри "примерила" шесть платьев-бюстье из коллекции: нежно-розовое, красное, голубое, черное, голубо и кофейное с черными цветами. Образ дополняют босоножки на высоком каблуке и на платформе, а также серьги с подвесками. Каждое фото сопровождается фразой легендарной актрисы.

"Мы воспроизвели с использованием АI королеву экрана Одри Хэпберн, сила красоты которой вдохновляет жить. Собственной историей она показывает, что для празднования жизни повод не нужен! Одри Хепберн пережила период жестокой оккупации во время Второй Мировой, но устояла и стала вдохновением всего мира на годы. Вдохновляющие высказывания несравненной Одри, которые она сказала бы каждой из нас!" – отметили дизайнеры.

Одри Хепберн была одной из звезд 1960-х годов, известной своей очаровательной невинностью и элегантностью. Ее внешность и стиль, а также красивое принятие возраста для миллионов женщин стали примером для подражания, а образы ее героинь вошли во все модные учебники.

Ранее Фокус писал, что Лили Коллинз примерила образы Одри Хепберн.