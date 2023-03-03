Лили Коллинз повторила образы из фильмов "Завтрак у Тиффани" и "Шарада"

Одри Хепберн была одним из лиц 1960-х годов, известной своей очаровательной невинностью и элегантностью.

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Теперь звезда "Моей прекрасной леди" Одри Хепберн стала источником вдохновения для фотосессии Лили Коллинз. 33-летняя американская модель и актриса запечатлела классический образ Хепберн в серии фотографий для цифрового выпуска Harper's Bazaar UK.

Этот элегантный полностью черный ансамбль состоит из топа-бюстье Schiaparelli и юбки миди, дополненных украшениями Dolce & Gabbana и винтажной шляпой Cartier, копируя образ Хепберн из классического фильма "Завтрак у Тиффани" 1961 года.

[ + – ] Лили Коллинз Фото: Instagram @lilyjcollins [ + – ] Одри Хепберн Фото: Getty Images

Она также появляется в стильной шляпе с вуалью, повторяя Одри в фильме "Шарада" 1963 года.

Лили рассказала журналу, что главная героиня сериала Netflix "Эмили в Париже" изменила ее жизнь во многих отношениях — от выбора моды до мировоззрения.

"Эмили — постоянная оптимистка, так что играть ее — прекрасное знакомое чувство. Я думаю, что ее присутствие в моей жизни действительно помогло мне… Мне нравится, что она беззастенчиво остается самой собой".

Несмотря на широкий бэкграунд актрисы, именно Эмили Купер полюбилась зрителям во всем мире.

"Меня постоянно называют Эмили, особенно когда я выхожу на улицу в Париже, — признается Коллинз. Я слышу, как ее имя выкрикивают на меня — это дико".

Напомним, Лили Коллинз выложила забавное видео со съемок третьего сезона "Эмили в Париже". Официально еще не сообщалось о продолжении популярной картины об американке в столице Франции, однако неоднозначное окончание последнего эпизода третьего сезона намекает на четвертую часть.

Также Фокус писал, что Лили Коллинз появилась на обложке Vogue в ушанке украинского бренда Ruslan Baginskiy. Головные уборы от Руслана носят звезды по всему миру, а среди его поклонниц Белла Хадид и Мадонна.