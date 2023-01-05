Лили Коллинз поделилась забавным видео со съемок "Эмили в Париже"

Актриса позирует в кадре со своей коллегой по цеху Эшли Пак.

Related video

33-летняя американская актриса Лили Коллинз выложила забавное видео со съемок третьего сезона "Эмили в Париже". Роликом звезда экрана поделилась в своем Instagram.

В коротких видео, которые снимает другая актриса картины Эшли Пак, главная героиня популярного сериала от Netflix смешно кривляется и скашивает глаза.

"Можно сменить сезон, но нельзя изменить махинации… #emilyinparis #netflix", — подписала ролик Лили Коллинз.

Менее чем за сутки публикация звезды экрана набрала более 780 тысяч лайков.

[ + – ] Съемки "Эмили в Париже"

И хотя официально еще не сообщалось о продолжении популярной картины об американке в столице Франции, неоднозначное окончание последнего эпизода третьего сезона намекает на четвертую часть.

В частности, одна из главных героинь в третьем сезоне "Эмили в Париже" появилась в кадре в платье украинского бренда. Несмотря на то, что в первом сезоне из-за изображения украинки Петры как воровки возник громкий скандал, в продолжении создатели картины оправдались новым образом девушки из Украины.

Напомним, Лили Коллинз отреагировала на сравнение ее героини с Кэрри Брэдшоу.

Также Фокус писал о правилах и цене сборки гардероба, как в "Эмили в Париже".