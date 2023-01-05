Лілі Коллінз поділилася кумедним відео зі зйомок "Емілі в Парижі"

Акторка позує в кадрі зі своєю колегою по цеху Ешлі Пак.

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33-річна американська акторка Лілі Коллінз виклала кумедне відео зі зйомок третього сезону "Емілі в Парижі". Роликом зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

У коротких відео, які знімає інша акторка картини Ешлі Пак, головна акторка популярного серіалу від Netflix кумедно кривляється та скошує очі.

"Можна змінити сезон, але не можна змінити махінації… #emilyinparis #netflix", — підписала ролик Лілі Коллінз.

Менш як за добу публікація зірки екрану набрала понад 780 тисяч лайків.

[ + – ] Зйомки "Емілі в Парижі"

І хоча офіційно ще не повідомлялося про продовження популярної картини про американку у столиці Франції, неоднозначне закінчення останнього епізоду третього сезону натякає на четверту частину.

Зокрема одна з головних героїнь у третьому сезону "Емілі в Парижі" з'явилася в кадрі у сукні українського бренду. Попри те, що в першому сезоні через зображення українки Петри як крадійки виник гучний скандал, у продовженні творці картини виправдалися новим образом дівчини з України.

Нагадаємо, Лілі Коллінз відреагувала на порівняння її героїні з Керрі Бредшоу.

Також Фокус писав про правила та ціну складання гардеробу, як в "Емілі в Парижі".