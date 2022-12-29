Лілі Коллінз прокоментувала порівняння її героїні з Керрі Бредшоу

У серіалів "Секс у великому місті" та "Емілі в Парижі" один художник по костюмах.

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33-річна американська акторка Лілі Коллінз відповіла на порівняння її героїні в серіалі "Емілі в Парижі" з Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер. Про це пише Е! Оnline.

За словами зірки екрану, їй не дуже приємні такі висловлювання фанатів картини.

"Це те, що я завжди буду приймати з великою любов'ю. Я просто люблю Керрі Бредшоу. Я люблю Сару Джессіку", — зізналася знаменитість, яка вже другий сезон втілює на екрані образ Емілі Купер — американки, яка підкорює столицю Франції.

[ + – ] Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" Фото: Instagram/emilyinparis

Зокрема Коллінз зізналася, що також помічає подібність її героїні та журналістки Керрі Бредшоу із культового серіалу "Секс у великому місті".

"Ми двоє дуже любимо покази мод. І вони присвячені містам, у яких знімаються, Парижу та Нью-Йорку", — додала американська акторка.

[ + – ] Кадр із серіалу "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Варто зазначити, що у двох серіалів один художник по костюмах Патриція Філд. Саме вона є автором яскравих та стильних аутфітів головних героїнь картин.

Попри те, що офіційно про продовження "Емілі в Парижі" ще не оголосили, інтригуюче завершення останнього епізоду картини натякає на четвертий сезон.

Нагадаємо, одна з головних героїнь серіалу з'явилася на екрані в сукні українського бренду.

Також Фокус писав про те, що не так з новим сезоном "Емілі в Парижі".