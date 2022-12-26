"Хто ж так носить сумку?" Незграбний маркетинг, або що не так з новим сезоном "Емілі в Парижі"

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Під кінець 2022 року на платформі Netflix традиційно стартував черговий сезон одного з найпопулярніших "дівчачих" серіалів планети. Фанати із захопленням і в приємному передчутті чекали на продовження пригод американки Емілі у французькій столиці, і – вуаля: 21 грудня дочекалися.

Нова частина історії знову рясніє масштабними декораціями, красивими краєвидами Парижа і, що досить важливо, приголомшливими модними образами, створеними Патрицією Філд, яка стала відома простому НЕ трендсеттеру і НЕ інсайдеру модної індустрії, завдяки багаторічній співпраці з Дареном Старому в проєкті "Секс у великому місті".

У новому сезоні "Емілі в Парижі" Патриція з командою явно розширюють масштаб: модні образи героїнь стають все більш складними, об'ємними і менш схожими з повсякденністю. Хоча цей аспект важко назвати недоліком, адже ми любимо і дивимося цей серіал саме через його абсолютну відірваність від реальності та можливості поринути у паризьку казку, де люди живуть переважно у парадигмі важливості ключової проблеми: як переспати з бойфрендом подруги та зберегти з нею стосунки. Як кажуть, дякуємо творцям проекту за цю легкість, яку буває складно знайти в реальному житті.

Не забули творці серіалу і про торішній скандал навколо української героїні. Точніше, постаралися виправити незграбну ситуацію включенням до сюжету іншої українки – дівчини, закоханої у професора. Під час перших кількох серій у кадрі навіть промайнув розгорнутий український прапор. Словом, як і обіцяли топи Netflix Олександру Ткаченко, проблему взяли до уваги і спробували вирішити.

Але хоч би як намагалися продюсери та сценаристи обійти гострі кути і вберегти своє дітище від фанатської критики, у них, схоже, нічого не вийшло. Третій сезон, якому, дасть Бог, вдасться пройти расові, національні, релігійні та ЛГБТ-скандали, буквально напханий незграбним продакт-плейсментом. Так, в одному з перших епізодів "Емілі" герої наполегливо переконують глядачів у крутості бренду McDonald's. Причому ця розмова займає більшу частину тридцятихвилинного епізоду. Творці серіалу та маркетологи фаст-фуду зробили ставку на цю колаборацію, адже McDonald's навіть випустив лімітоване меню з багетами з нагоди прем'єри нової частини серіалу. Проте шанувальники проекту, схоже, не оцінили рекламний хід і, не соромлячись, висловили своє невдоволення нав'язливим маркетингом. І важко не погодитися. Ми збираємось біля екранів, чекаючи продовження пригод Емілі зовсім не для того, щоб слухати про перевагу американського фаст-фуду перед французькою авторською кухнею.

[ + – ] Фрагмент серіалу Netflix "Емілі у Парижі"

В іншій серії в одному з епізодів жінка нав'язливо демонструє сумку на камеру, притискаючи її, без перебільшення, до своїх грудей і злегка потряхуючи аксесуаром для привернення максимальної уваги. Багато глядачів уже встигли висміяти цю сцену, наголосивши на її крайній недоречності та награності. "Просто хотілося б знати, хто насправді так тримає сумку?" — із сарказмом відзначають блогери. Наступна серія історії про американську парижанку повністю присвячена автомобілю McLaren Artura та гаджетам-розкладушкам Samsung, а у перерві між рекламою авто та смартфона головна героїня читає журнали "Le Monde" та "М".

Словом, творці серіалу пропонують глядачеві не так розважальну історію, а більше набір рекламних роликів, імпліментованих у декорації сюжету, і це неабияк дратує. Можна припустити, що третій сезон стане найменш популярним, але незграбний маркетинг все одно не завадить йому зайняти ключові позиції в рейтингу платформи Netflix, адже статус серіалу "Емілі в Парижі" як "свята, яке завжди з нами" ще ніхто не скасовував.