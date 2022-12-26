"Кто же так носит сумку?" Неуклюжий маркетинг или что не так с новым сезоном "Эмили в Париже"

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Под конец 2022 года на платформе Netflix традиционно стартовал очередной сезон одного из самых популярных "девочковых" сериалов планеты. Фанаты с восторгом и в приятном предвкушении дожидались продолжения приключений американки Эмили во французской столице, и – вуаля: 21 декабря дождались.

Новая часть истории снова изобилует масштабными декорациями, красивыми видами Парижа и, что немаловажно или даже более важно, потрясающими модными образами, созданными Патрицией Филд, которая стала известна простому НЕ трендсеттеру и НЕ инсайдеру модной индустрии благодаря многолетнему сотрудничеству с Дарреном Старом в проекте "Секс в большом городе".

В новом сезоне "Эмили в Париже" Патриция с командой явно расширяют масштаб: модные образы героинь становятся все более сложными, объемными и все менее соизмеримыми с повседневностью. Хотя этот аспект трудно назвать недостатком, ведь мы любим и смотрим этот сериал именно по причине его абсолютной оторванности от реальности и возможности погрузиться в парижскую сказку, где люди живут преимущественно в парадигме важности ключевой проблемы: как переспать с бойфрендом подруги и сохранить с ней отношения. Как говорится, спасибо создателям проекта за эту легкость, которую бывает сложно обрести в реальной жизни.

Не забыли создатели сериала и о прошлогоднем скандале вокруг украинской героини. Точнее, постарались исправить неуклюжую ситуацию включением в сюжет другой украинки – девушки, влюбленной в профессора. В ходе первых нескольких серий в кадре даже промелькнул развернутый украинский флаг. Словом, как и обещали топы Netflix Александру Ткаченко, проблему приняли к сведению и попробовали решить.

Но как бы ни старались продюсеры и сценаристы обойти острые углы и уберечь свое детище от фанатской критики, у них, похоже, ничего не получилось. Третий сезон, которому, даст Бог, удастся миновать расовые, национальные, религиозные и ЛГБТ-скандалы, буквально напичкан неуклюжим продакт-плейсментом. Так, в одном из первых эпизодов "Эмили" герои настойчиво убеждают зрителей в крутости бренда McDonald's. Причем эта беседа занимает большую часть тридцатиминутного эпизода. Создатели сериала и маркетологи фаст-фуда явно сделали ставку на эту коллаборацию, ведь McDonald's даже выпустил лимитированное меню с багетами по случаю премьеры новой части сериала. Однако поклонники проекта, похоже, не оценили рекламный ход и, не стесняясь, высказали свое недовольство навязчивым маркетингом. И ведь трудно не согласиться. Мы собираемся у экранов в ожидании продолжения приключений Эмили совсем не для того, чтобы слушать о преимуществе американского фаст-фуда перед французской авторской кухней.

[ + – ] Фрагмент сериала Netflix "Эмили в Париже"

В другой серии в одном из эпизодов женщина навязчиво демонстрирует сумку на камеру, прижимая ее, без преувеличения, к своей груди и слегка потряхивая аксессуаром для привлечения максимального внимания. Многие зрители уже успели высмеять эту сцену, подчеркнув ее крайнюю неуместность и наигранность. "Просто хотелось бы знать, кто на самом деле так держит сумку?" — с сарказмом отмечают блогеры. Следующая серия истории про американскую парижанку полностью посвящена автомобилю McLaren Artura и гаджетам-раскладушкам Samsung, а в перерыве между рекламной авто и смартфона главная героиня читает журналы "Le Monde" и "М".

Словом, создатели сериала предлагают зрителю не столько развлекательную историю, сколько набор рекламных роликов, имплиментированных в декорации сюжета, и это изрядно раздражает. Можно предположить, что третий сезон станет наименее популярным, но неуклюжий маркетинг все равно не помешает ему занять ключевые позиции в рейтинге платформы Netflix, ведь статус сериала "Эмили в Париже" как "праздника, который всегда с нами" еще никто не отменял.