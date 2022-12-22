У серіалі "Емілі в Парижі" героїня з'явилася у сукні від українського бренду

Героїня популярного серіалу в одній зі сцен з'явилася у сукні від українського бренду.

Related video

У довгоочікуваному третьому сезоні серіалу від Netflix "Емілі в Парижі" одна з головних героїнь Мінді Чен, яку зіграла акторка Ешлі Парк, з'явилася у сукні від українського бренду Overthesea. Про це повідомив бренд у своєму Instagram-акаунті.

"Вже подивилися новий сезон @emilyinparis? Ми чекали на прем'єру з нетерпінням, адже в останній серії прекрасна Мінді одягла нашу сукню Andromeda з колекції Phenomenon. Ми неймовірно вражені!" — йдеться у повідомленні.

На Мінді була пурпурова сукня довжини міді Andromeda приталеного силуету із зав'язками та вирізами з колекції Phenomenon.

Вартість такої сукні становить 11 800 грн, проте зараз її можна придбати знижкою — 8 260 грн.

[ + – ] Сукня українського бренду Overthesea Фото: overtheseadress.com

Нагадаємо, 6 грудня у Парижі в оновленому театрі Єлисейських полів відбулася світова прем'єра третього сезону "Емілі в Парижі". Шикарний захід відвідав увесь акторський склад, зокрема Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, Кейт Волш та Камілла Разат.

Також Фокус писав, що зірка "Емілі у Парижі" Лілі Коллінз прикрасила обкладинку нового номера Vogue Greece. Для одного зі знімків актриса позувала в ушанці українського бренду Ruslan Baginskiy.