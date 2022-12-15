Лілі Коллінз з'явилася на обкладинці Vogue у шапці українського дизайнера

Зірка "Емілі в Парижі" стала зіркою нового номера грецького глянцю.

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Лілі Коллінз продовжує сяяти на обкладинках глянцевих журналів після прем'єри трейлера третього сезону серіалу "Емілі в Парижі". І нещодавно вона прикрасила обкладинку нового номера Vogue Greece.

Емілі з'явилася в незвично стриманих образах: у пальті й короткому кожушку Saint Laurent і Max Mara.

[ + – ] Лілі Коллінз на обкладинці Vogue Greece

А для одного зі знімків акторка позувала у вушанці українського бренду Ruslan Baginskiy. Головні убори від Руслана носять зірки по всьому світу, а серед його шанувальниць — Белла Хадід і Мадонна.

[ + – ] Лілі Коллінз у шапці від українського бренду

Нагадаємо, для постера до третього сезону серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз знялася в розкішній сукні від Giambattista Valli. Хоч серіал і критикували за стереотипність, але Даррену Стару вдалося залучити для роботи над ним Патрицію Філд, знамениту художницю з костюмів, яка створювала найвдаліші вбрання для героїнь "Сексу та міста".

Тож героїня Коллінз, американка Емілі, з'являється в серіалі в дуже вражаючих образах.

У реальному житті акторка одягається значно скромніше. Але все одно образи для грецького Vogue здалися її шанувальникам надто стриманими.

Нещодавно Лілі Коллінз сфотографували на прогулянці в Нью-Йорку разом із її чоловіком. Акторка обрала для виходу ідеальний образ: пальто-оверсайз, шапку-біні та кросівки.