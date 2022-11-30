Лілі Коллінз знялася для постера "Емілі в Парижі" у шикарній сукні від Giambattista Valli

Третій сезон серіалу про пригоди американки Емілі в Парижі стартує 21 грудня.

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"Емілі в Парижі" зараз є одним з найпопулярніших і найуспішніших комедійних серіалів на Netflix, і незабаром він повернеться з третім сезоном. Лілі Коллінз, яка зіграла головну роль, з'явилася на постері в розкішному вбранні. Про це пише People.

Серіал уже продовжено на четвертий сезон. І не дивно, адже його знімає Даррен Стар, той самий, який створив культовий серіал "Секс у великому місті" та його сиквела "І просто так…".

[ + – ] Трейлер 3 сезону "Емілі в Парижі"

Дія серіалу відбувається в Парижі, Франція, і зосереджена навколо Емілі, американки із Середнього Заходу, стратегині у соціальних мережах, яка отримує роботу своєї мрії в агентстві Savoir та переїжджає до Парижа.

Вона починає пристосовуватися до свого нового життя, поєднуючи кар'єру, романтичні стосунки та дружбу.

[ + – ] Лілі Коллінз на постері "Емілі в Парижі" Фото: Netflix

Хоч серіал і критикували за стереотипність, але Даррену Стару вдалося залучити для роботи над ним Патрицію Філд, знаменитого художника по костюмах, яка створювала найвдаліші вбрання для героїнь "Сексу у великому місті".

[ + – ] Сукня Giambattista Valli Фото: Giambattista Valli

Тож серіал вийшов дуже стильним та розкішним. Навіть для промо третього сезону було обрано особливе вбрання: розкішне плаття від Giambattista Valli.

Нагадаємо, серіал встиг опинитися у центрі скандалу. У ньому непривабливо зобразили українок. У другому сезоні з'явилася героїня, на ім'я Петра, яка зустрічає Емілі на курсах французької мови. Вона вчить героїню Лілі Коллінз красти у магазинах та тікати від поліції.