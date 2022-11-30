Лили Коллинз снялась для постера "Эмили в Париже" в шикарном платье от Giambattista Valli

Третий сезон сериала про приключения американки Эмили в Париже стартует 21 декабря.

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"Эмили в Париже" в настоящее время является одним из самых популярных и успешных комедийных сериалов на Netflix, и скоро он вернется с третьим сезоном. Лили Коллинз, сыгравшая главную роль, появилась на постере в шикарном наряде. Об этом пишет People.

Сериал уже продолжен на четвертый сезон. И немудрено, ведь его снимает Даррен Стар, тот самый, который создал культовый сериал "Секс в большом городе" и его сиквела "И просто так…".

[ + – ] Трейлер 3 сезона "Эмили в Париже"

Действие сериала происходит в Париже, Франция, и сосредоточено вокруг Эмили, американки со Среднего Запада, стратега в социальных сетях, которая получает работу своей мечты в агентстве Savoir и переезжает в Париж.

Она начинает приспосабливаться к своей новой жизни, совмещая карьеру, романтические отношения и дружбу.

[ + – ] Лили Коллинз на постере "Эмили в Париже" Фото: Netflix

Хоть сериал и критиковали за стереотипность, но Даррену Стару удалось привлечь для работы над ним Патрицию Филд, знаменитого художника по костюмам, которая создавала самые запоминающиеся наряды для героинь "Секса в большом городе".

[ + – ] Платье Giambattista Valli Фото: Giambattista Valli

Так что сериал получился очень стильным и роскошным. Даже для промо третьего сезона был выбран особенный наряд: шикарное платье от Giambattista Valli.

Напомним, сериал успел оказаться в центре скандала. В нем неприглядно изобразили украинок. В втором сезоне появилась героиня по имени Петра, которая встречает Эмили на курсах французского языка. Она учит героиню Лили Коллинз воровать в магазинах и убегать от полиции.